伊朗局勢動盪 美就業差刺激減息預期 金價曾創新高 銀價升近半成

地緣政治風險持續緊張，避險情緒顯著升溫，加上美國就業數據欠佳，加大減息預期，支持金價及銀價向上。金價今早一度升至4,601美元，再創新高，其後升幅收窄，暫升約1.5%至4,575美元，年初至今升約6%；白銀亦曾升近5%至84.02美元，暫報83.28美元，續升逾4%，今年已累升逾16%。

特朗普研軍事打擊等多種方案

伊朗最新動態成為主導全球大宗商品市場的新邏輯，當地已確認數百人在近期動盪中喪生。另一方面，美國總統特朗普據報將於周二（13日）商討包括軍事打擊、派遣航母及網絡攻擊在內的多種干預方案。

美新增就業人數低於市場預期

另一方面，美國上周公布就業數據顯示，新增就業人數低於市場預期，強化市場押注聯儲局減息預期，目前預期今年至少還會有兩次減息空間，在低息環境下，預期作為無息資產的黃金吸引力將明顯提升。

此外，聯儲局主席鮑威爾表示，美國司法部已向聯儲局發出大陪審團傳票，威脅要對其6月在國會就聯儲局總部正在進行的翻修工程作證一事提起刑事訴訟。

