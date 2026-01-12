Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢動盪 美就業差刺激減息預期 金價曾創新高 銀價升近半成

宏觀經濟
更新時間：10:06 2026-01-12 HKT
發佈時間：10:06 2026-01-12 HKT

地緣政治風險持續緊張，避險情緒顯著升溫，加上美國就業數據欠佳，加大減息預期，支持金價及銀價向上。金價今早一度升至4,601美元，再創新高，其後升幅收窄，暫升約1.5%至4,575美元，年初至今升約6%；白銀亦曾升近5%至84.02美元，暫報83.28美元，續升逾4%，今年已累升逾16%。

特朗普研軍事打擊等多種方案

伊朗最新動態成為主導全球大宗商品市場的新邏輯，當地已確認數百人在近期動盪中喪生。另一方面，美國總統特朗普據報將於周二（13日）商討包括軍事打擊、派遣航母及網絡攻擊在內的多種干預方案。

美新增就業人數低於市場預期

另一方面，美國上周公布就業數據顯示，新增就業人數低於市場預期，強化市場押注聯儲局減息預期，目前預期今年至少還會有兩次減息空間，在低息環境下，預期作為無息資產的黃金吸引力將明顯提升。

此外，聯儲局主席鮑威爾表示，美國司法部已向聯儲局發出大陪審團傳票，威脅要對其6月在國會就聯儲局總部正在進行的翻修工程作證一事提起刑事訴訟。
 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
生活百科
20小時前
一周星星｜曾志偉總結TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身體「差咗好多」 大爆一事永成遺憾
一周星星｜曾志偉總結TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身體「差咗好多」 大爆一事永成遺憾
影視圈
10小時前
恒生月底退市尋找替代股 專家稱滙豐估值貴 點名兩ETF、1隻高息股
恒生月底退市尋找替代股 專家稱滙豐估值貴 點名兩ETF、1隻高息股
投資理財
4小時前
前港姐「清純張栢芝」成娛圈新晉樓后 紅磡荃灣多個物業曝光 深圳千萬豪宅極堂皇羨煞旁人
前港姐「清純張栢芝」成娛圈新晉樓后 紅磡荃灣多個物業曝光 深圳千萬豪宅極堂皇羨煞旁人
影視圈
16小時前
阮兆輝兒子離婚丨阮德鏘前妻曾封「江若琳師妹」 甘做家庭主夫被嘲撈唔掂 曾擁12座駕封敗家星二代
阮兆輝兒子離婚丨阮德鏘前妻曾封「江若琳師妹」 甘做家庭主夫被嘲撈唔掂 曾擁12座駕封敗家星二代
影視圈
17小時前
央視發布《沒聽錯！「南天門計劃」正照進現實》的文章。
「南天門計劃」要來了？ 十萬噸級空天母艦+88架空天戰機
即時中國
18小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
李龍基首爆曾為王青霞被捕：要守行為2年  揭為女方聘5名律師豪花數十萬  仍肯定對方為人：唔係貪我錢
李龍基首爆曾為王青霞被捕：要守行為2年  揭為女方聘5名律師豪花數十萬  仍肯定對方為人：唔係貪我錢
影視圈
16小時前
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
影視圈
21小時前