美國12月非農職位增5萬個低預期 市場料1月暫停減息

更新時間：21:43 2026-01-09 HKT
發佈時間：21:43 2026-01-09 HKT

2026年美國首份非農數據出爐，美國勞工部公布，美國去年12月非農就業人數增加5萬人，低於預期增加6萬人，前值增加5.6萬人。美國12月失業率為4.4%，低於預期為4.5%，前值4.6%。

失業率回落至4.4%

另外，美國10月和11月非農就業人數合計下修7.6萬人，2025年，非農就業人數增加了58.4萬人，低於2024年200萬人的增幅。

1月暫停減息機率上升 美股期貨走高

這份數據已被市場認為是美國政府重啟以來回歸常態的首份就業報告。數據出爐後，分析認為數據呈現美國就業市場放緩但尚未達到負成長的冷卻格局，市場進一步押注聯儲局1月將暫停減息，但維持今年減息50點子的預期不變。美股期貨隨即抽高。

據根據芝商所Fed Watch數據顯示，利率交易者預計1月繼續維持利率不變概率由88.4%升至89.5%，減息25點子的預測概率由11.6%降至10.5%。

截至昨晚10時，道指期貨升0.3%，報49630點；納指期貨升0.4%，報25784點；和標指升0.3%，報6983點。

回歸常態的數據或顯示招聘疲弱

早前蒙特利爾銀行資本市場部高級美國經濟學家表示，在經歷兩個月政府停擺造成的扭曲數據後，12月就業報告應該會相對準確地反映現狀，「但令人遺憾的是，報告很可能將證實近期招聘疲軟的趨勢。」

