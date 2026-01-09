Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李強指實施財政金融協同促內需一攬子政策 降企業融資門檻及成本

宏觀經濟
更新時間：20:35 2026-01-09 HKT
發佈時間：20:35 2026-01-09 HKT

國務院總理李強主持召開國務院常務會議，部署實施財政金融協同促內需一攬子政策，研究推行常住地提供基本公共服務有關工作。他指，要加強財政政策與金融政策配合聯動，充分發揮政策效應，引導社會資本參與促消費、擴投資。

以貼息等政策促進內需

李強表示，實施財政金融協同促內需一攬子政策，是擴大有效需求、創新宏觀調控的重要舉措。居民消費方面，李強指，優化實施服務業經營主體貸款、個人消費貸款貼息政策，推動增加優質服務供給，增強居民消費能力。

為支持民間投資，李強表示，實施中小微企業貸款貼息政策，設立民間投資專項擔保計劃，建立支持民營企業債券風險分擔機制，優化實施設備更新貸款財政貼息政策，進一步降低企業融資門檻和成本。

「以人為本」推進公共服務

為進一步完善居民福利，李強表示，推行由常住地提供基本公共服務，有利於推進基本公共服務均等化，更好支撐以人為本的新型城鎮化。他續指，要科學有序、因地制宜推進各項舉措，構建適應公共服務隨人走的政策支撐和要素保障體系，按照常住人口布局公共服務設施，加強服務事項協同經辦，不斷完善有利於流動人口連續享有基本公共服務的共建共享政策。

統籌生態保護與綠色發展

綠色發展方面，李強在會議指出，要堅持生態保護第一、統籌保護和發展，按照自然生態系統特性和內在規律，對自然保護區實行整體保護、系統修覆、綜合治理，在確保生態得到保護的前提下提升公共服務功能，構建政府主導、多方參與、社會共享的機制，實現生態保護、綠色發展、民生改善相統一。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
港鐵老翁爭位施襲｜據悉老翁事隔5日終落網 涉「兜鎚窩面」打女乘客惹眾怒
港鐵老翁爭位施襲｜72歲翁事隔5日終落網 涉「兜鎚窩面」打女乘客惹眾怒
突發
2小時前
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
內地攻港麵店推$22超值早餐 食齊粥+蒸包+油炸鬼 網民：吃到深圳價！
內地攻港麵店推$22超值早餐 有齊粥+蒸包+油炸鬼！網民：吃到深圳價
飲食
8小時前
連鎖酒樓長者優惠2026！早茶點心孖寶$20.8／煲仔飯$18.8
連鎖酒樓長者優惠2026！早茶點心孖寶$20.8／煲仔飯$18.8
飲食
6小時前
《中年好聲音2》單親唱將驚傳離開TVB？ 兩度發文稱萬分捨不得：繼續努力唱
《中年好聲音2》單親唱將驚傳離開TVB？ 兩度發文稱萬分捨不得：繼續努力唱
影視圈
10小時前
天王秘戀一年無預警宣布結婚！甜美新婚妻身份大起底 舊愛曾爆分手涉第三者
天王秘戀一年無預警宣布結婚！甜美新婚妻身份大起底 舊愛曾爆分手涉第三者
影視圈
2小時前
71歲「TVB富貴綠葉」身形再度暴瘦惹人憂 曾自爆與子疏離慘被嫌棄？
71歲「TVB富貴綠葉」身形再度暴瘦惹人憂 曾自爆與子疏離慘被嫌棄？
影視圈
12小時前
太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷 網民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷 網民期待：月尾去新舖！
飲食
10小時前
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
影視圈
2026-01-08 10:00 HKT
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
影視圈
22小時前