Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

嘉信理財關注能源市場波動 油價跌勢或為寬鬆政策創造條件

宏觀經濟
更新時間：12:46 2026-01-08 HKT
發佈時間：12:46 2026-01-08 HKT

委內瑞拉局勢仍未穩定，並會繼續變化，但迄今為止全球市場反應相對平穩。嘉信理財指出，後市很大程度上將取決於美國對委內瑞拉的介入程度、兩國之外主要石油生產國將如何回應，以及能源市場是否會出現劇烈波動。同時，不確定性可能影響長期國債收益率走向，進而引發股市波動，但縱觀歷史，地緣政治事件很少對市場產生長期影響。

嘉信理財的專家認為，儘管委內瑞拉並非主要石油出口國，但出於對潛在大宗商品影響的擔憂，油價波動可能會持續。委內瑞拉的石油日產量曾超過300萬桶，但現在已低於100萬桶。相比之下，美國的日產量為1,300萬桶。此外，委內瑞拉最大的石油客戶是中國，但中國只有約5%的石油進口來自該國。

油組減產可能限制下跌空間

石油輸出國組織（OPEC）的減產決定，可能限制了油價的短期下跌空間。由於預期供應增加將導致價格下降，石油期貨市場中遠期合約（2026年末至2027年）的價格可能會大幅下跌。不過，近期合約或較短期的期貨合約受到影響可能較小，因為委內瑞拉的重質原油進入市場需要時間，可能長達數年。

此外，嘉信理財指考慮到局勢的多變，預計聯儲局近期決策所受影響有限。然而，若油價呈現下跌趨勢並帶動汽油價格走低，將有助緩解當前通脹問題，並可能為寬鬆貨幣政策創造條件。在其他條件不變的情況下，這對股市將是積極信號。

相關文章：特朗普稱委內瑞拉賣油收益 只能採購「美國商品」 涉農產品及醫療器材等

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
飲食
20小時前
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-07 10:59 HKT
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
00:56
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
社會
18小時前
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
影視圈
20小時前
天王細廿年女友隨時變「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜報案 驚傳爸爸於海外服刑
天王細廿年女友隨時變「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜報案 驚傳爸爸於海外服刑
影視圈
14小時前
連鎖酒樓激抵優惠！脆皮乳鴿/龍躉斑/燒鵝$28起 全港12間分店晚市供應
連鎖酒樓激抵優惠！脆皮乳鴿/龍躉斑/燒鵝$28起 全港12間分店晚市供應
飲食
19小時前
壽司郎「0元購」新招？香港棟篤笑藝人點足7物$0埋單 網民狂呼好尷尬 ：睇到想搵窿捐！
壽司郎「0元購」新招？香港棟篤笑藝人點足7物$0埋單 網民狂呼好尷尬 ：睇到想搵窿捐！
飲食
17小時前
港漂退租遭業主「地毯式」驗樓 無收據下索賠逾1.4萬「洗衣機崩花都計」律師教3招減爭議
港漂退租遭業主「地毯式」驗樓 無收據下索賠逾1.4萬「洗衣機崩花都計」律師教3招減爭議
樓市動向
7小時前
千海水產優惠加碼！$308起無限任食4小時 必試燒活鱔/活蜆/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任飲
千海水產優惠加碼！$308起無限任食4小時 必試燒活鱔/活蜆/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任飲
飲食
19小時前
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
影視圈
16小時前