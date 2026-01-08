嘉信理財關注能源市場波動 油價跌勢或為寬鬆政策創造條件

委內瑞拉局勢仍未穩定，並會繼續變化，但迄今為止全球市場反應相對平穩。嘉信理財指出，後市很大程度上將取決於美國對委內瑞拉的介入程度、兩國之外主要石油生產國將如何回應，以及能源市場是否會出現劇烈波動。同時，不確定性可能影響長期國債收益率走向，進而引發股市波動，但縱觀歷史，地緣政治事件很少對市場產生長期影響。

嘉信理財的專家認為，儘管委內瑞拉並非主要石油出口國，但出於對潛在大宗商品影響的擔憂，油價波動可能會持續。委內瑞拉的石油日產量曾超過300萬桶，但現在已低於100萬桶。相比之下，美國的日產量為1,300萬桶。此外，委內瑞拉最大的石油客戶是中國，但中國只有約5%的石油進口來自該國。

油組減產可能限制下跌空間

石油輸出國組織（OPEC）的減產決定，可能限制了油價的短期下跌空間。由於預期供應增加將導致價格下降，石油期貨市場中遠期合約（2026年末至2027年）的價格可能會大幅下跌。不過，近期合約或較短期的期貨合約受到影響可能較小，因為委內瑞拉的重質原油進入市場需要時間，可能長達數年。

此外，嘉信理財指考慮到局勢的多變，預計聯儲局近期決策所受影響有限。然而，若油價呈現下跌趨勢並帶動汽油價格走低，將有助緩解當前通脹問題，並可能為寬鬆貨幣政策創造條件。在其他條件不變的情況下，這對股市將是積極信號。

相關文章：特朗普稱委內瑞拉賣油收益 只能採購「美國商品」 涉農產品及醫療器材等