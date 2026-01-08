特朗普稱委內瑞拉賣油收益 只能採購「美國商品」 涉農產品及醫療器材等

美國總統特朗普公佈委內瑞拉將向美國讓渡約5,000萬桶原油後，又指該筆收益將被規定只用於購買美國製造的產品。若按市場價格估算，該批原油價值約28億美元。

特朗普於社交媒體上發文表示，委內瑞拉從這筆石油銷售中獲得的收入，將只能用於採購「美國製造」的商品，指定購買範圍包括美國農產品、藥品、醫療器材和設備，以及用於改善委內瑞拉電網和能源設施的裝備；換言之，委內瑞拉將承諾美國作為主要合作夥伴開展貿易。

賣油收入料存放美財政部賬戶

據外媒引述知情人士透露，石油銷售所得收入將存入美國財政部賬戶，此舉是為了保護這筆資金免受委內瑞拉債權人的追索。美國能源部長Chris Wright則強調，「我們沒有竊取任何人的石油。我們將重新開始在全球原油市場上銷售委內瑞拉石油，將款項存入委內瑞拉的賬戶，並讓這些資金用於造福委內瑞拉人民。」白宮新聞秘書Karoline Leavitt在發佈會上承認，美國已經開始銷售委內瑞拉原油。

長遠需向埃克森等油企賠償

協議初步不會動用這筆石油收益來償還埃克森美孚、康菲石油等美國能源巨頭。這些公司的資產在2000年代中期被委內瑞拉前總統Hugo Chávez國有化，索償問題仍未解決。不過，Chris Wright承認這些公司最終需要獲得賠償，但將其描述為一個「長期問題」。

