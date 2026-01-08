特朗普擬大增國防開支逾50% 惟不准國防承包商派息及回購 特別點名一隻軍工股

美國總統特朗普要求將2027年國防開支提高逾50%至1.5萬億美元之際，同時表示會阻止國防承包商派息及進行股票回購，直至這些公司加快武器生產。消息傳出後，軍工股周三大幅下挫，其中洛克希德馬丁（LMT）及諾斯洛普格魯曼（NOC）分別跌4.8%及5.5%，波音（BA）亦跌0.8%，而被特朗普點名的雷神（RTX）則跌2.5%。

稱關稅收入可用於國防開支

綜合媒體報道，特朗普在社交媒體上表示，關稅帶來的巨額收入在償還國債，以及為「中等收入愛國者」帶來豐厚紅利的同時，亦能用於國防開支。至於美國本財年國家安全支出已獲批9,010億美元，意味特朗普的要求一旦實現，美軍將迎來史無前例最大的軍費增長。

不過，特朗普的要求將需要獲得國會批准。特朗普則表示，有關決定是經過與參議員、眾議員、各部長和其他政治代表漫長而艱難的談判後做出。

批國防公司成本高、生產慢

另一方面，特朗普批評國防公司工業成本高、生產軍事裝備速度慢，而且生產後沒有進行正確或快速維護。他又批評，國防行業高層薪酬「高得離譜」，應限制在500萬美元內。

不准派息及回購 分析料難落實

他又指，國防承包商正在向股東巨額派息，並進行大規模股票回購，卻犧牲了對廠房與設備的投資，「這種情況將不再被允許或容忍」。然而，Jefferies分析師Sheila Kahyaoglu指出，很難看出有關政策將如何落實，，且與其支持國防產業立場矛盾，但會在軍工股近期漲勢蒙上一層陰影。

值得留意的是，特朗普更點名雷神對戰爭需求反應最慢、擴產速度最慢，卻是最積極將資金花在股東身上，而非美國軍方需求的公司。他表示，若雷神想繼續承接美國政府業務，「在其徹底整頓之前，無論如何都不會被允許再進行任何股票回購」。

