美最高法院最快本周五判決特朗普關稅 或重大打擊經濟政策

美國最高法院日程表顯示，今年1月9日被列為「意見發佈日」，意味着本周五將成為特朗普關稅案宣判的最早時間點。外界解讀指出，若最高法院作出不利於特朗普的判決，將對其核心經濟政策構成重大打擊，也可能成為其重返白宮以來最具指標性的司法挫敗。不過，特朗普政府據報亦已制定了在裁決不利的情況下重新徵收進口關稅的方案。

最高法院不會預告作出判決

綜合媒體報道，特朗普政府2025年1月上台後援引美國《國際緊急經濟權力法》，以不經過國會批准、直接頒佈行政令的方式出台一系列加徵關稅措施。在美國聯邦巡迴上訴法院和美國國際貿易法院分別裁定一籃子關稅政策違法後，特朗普政府向最高法院提出上訴，目前案件正在最高法院審理。

值得留意的是，美國最高法院不會提前宣佈將對哪些案件發佈判決，但美國大法官們到了華盛頓時間周五早上10時集體亮相時，可能會對所有已辯論的案件發佈裁決。不過，由於美國高院已經同意加速審理關稅案，因此外界認為關稅案有相當機率列入本周五的公布名單。

特朗普強調需「談判」空間

至於本案的爭議焦點在於，特朗普以1977年《國際緊急經濟權力法案》（IEEPA）宣佈的「國家安全緊急狀態」來徵收所謂「對等關稅」、「芬太尼關稅」是否違法。雖然美國高院的大法官以保守派居多，但在去年11月的口頭辯論中，多名保守派和所有自由派大法官都對《國際緊急經濟權力法案》是否賦予總統廣泛徵收關稅的權力表示懷疑。

特朗普周二則向眾議院共和黨人表示，最高法院即將作出重大裁決，希望大法官「做出對國家有利、正確的決定」，並強調總統必須具備在關稅政策上「談判與操作」的空間。

另一方面，自去年11月開庭後，知名預測市場Polymarket對特朗普打贏官司的預測機率已跌至20%區間，並維持至今。

