特朗普傳要求委內瑞拉只能與美合作產油 移交石油料令煉油廠受惠 未來一周會見美企高層

美國總統特朗普表示，委內瑞拉「臨時政府」將向美國移交3,000萬至5,000萬桶高品質的受制裁石油，並宣佈這些石油將以市場價格出售，確保用於造福委內瑞拉和美國人民。此外，特朗普政府據報已告知委內瑞拉臨時領導人在石油生產方面必須單獨與美國合作，並在銷售重質原油時優先考慮美國，同時減少與中國、俄羅斯、伊朗和古巴的經濟聯繫。有關消息傳出後，國際油價下挫，其中WTI原油期貨跌約1.38%至56.34美元。

將石油直接運往美國卸貨碼頭

特朗普在社交媒體發文表示，受制裁的石油將由儲油船運走，直接運往美國的卸貨碼頭，並已指令能源部長Chris Wright「立即」執行該計劃。若以美國基準WTI原油價格計算，這批原油價值可能高達28億美元。

美國總統特朗普當地周二（1月6日）晚間宣布，委內瑞拉臨時當局將向美國移交3,000萬至5,000萬桶原油。路透社

委內瑞拉擁有豐富天然氣。路透社

馬杜羅戴上手銬，由直升機送往紐約法庭。 路透社

馬杜羅戴上手銬，由直升機送往紐約法庭。 路透社

未來一周會見美能源行業高層

此外，據彭博引述消息報道，特朗普將在未來一周內於白宮會見能源行業高層，因其尋求西方公司重建委內瑞拉的石油工業。與會者包括特朗普、能源部長Chris Wright及內政部長Douglas James Burgum，而且國務卿魯比奧也可能參加計劃中的會談。

相關新聞：空襲委內瑞拉︱委國擁逾3000億桶原油儲量 黃金資源冠拉美 勢影響全球市場

Phillips 66等煉油廠料受惠

由於委內瑞拉石油特別適合美國墨西哥灣沿岸的煉油廠，其中許多煉油廠就是為了加工重質高硫原油而建造，預計Phillips 66（PSX）和Valero Energy Corp.（VLO）等企業所經營的這些煉油廠可能會從這些石油運輸中獲益。

相關新聞：特朗普或補貼美企重建委內瑞拉石油業 雪佛龍料佔優 惟分析憂代價高昂

分析：不是結構性供應轉變

不過，Karobaar Capital LP首席投資官Haris Khurshid認為，3,000萬至5,000萬桶原油在政治層面上意義重大，但在經濟層面上卻影響有限，並指「這只是一次性的供應量，而不是結構性的供應轉變」。

事實上，委內瑞拉雖然擁有全球最大的已探明原油儲量，但由於數十年的忽視和外資撤離，產量已大幅下降，目前僅佔全球供應量不到1%。有分析師更指出，若要大幅恢復委內瑞拉的石油產量，需要數年時間和數十億美元的投資。

相關新聞：空襲委內瑞拉︱委國佔全球石油供應量不足1% 特朗普稱美企「極度渴望」進入市場

中國或需要探索其他原油選擇

另一方面，據美國廣播公司（ABC）引述消息指出，特朗普政府已告知委內瑞拉臨時領導人Delcy Rodriguez，其政府在石油生產方面必須單獨與美國合作，並在銷售重質原油時優先考慮美國，同時減少與中國、俄羅斯、伊朗和古巴的經濟聯繫，意味委內瑞拉政治格局將徹底重組。

報道提到，在美軍抓捕委內瑞拉領導人Nicolas Maduro之前，中國是該國原油的最大買家；如今這種貿易已基本停止，中國亦可能需要探索其他選擇，例如伊拉克或加拿大原油。

相關新聞：委內瑞拉亂局影響油價微-佔全球供應不足1-專家更看好金價及比特幣