港上月PMI降至51.9 仍連續5個月增長 經濟學家：前瞻指數令人鼓舞

標普全球最新報告顯示，12月香港採購經理指數（PMI）經季節調整後，由上月52.9降至51.9，連續5個月錄得增長，反映營商環境中度好轉。標普全球市場財智經濟學家Usamah Bhatti表示，前瞻指數同樣令人鼓舞，反映產能局限走向的積壓工作指數，首次突破一年跌勢，顯示企業在需求與新訂單更趨活躍之際，生產規模可望進一步擴大。此外，業者對未來一年生產的悲觀情緒，已減退至2023年中最淺，尤其是本地經濟前景，更加充滿信心。

本土及海外銷售額均見增長

報告指出，12月產出量和新增訂單持續升勢，儘管增幅較上月收窄，但依然明顯。值得留意的是，企業從本土與海外巿場新接的銷售額均見增長，反映客戶需求廣泛轉強。另一方面，積壓訂單一年以來首次擴張，而價格數據則顯示，投入成本進一步顯著上漲， 促使產出售價升逾兩年最高。

積壓工作回復擴張

隨著採購新增訂單持續轉旺，導致企業積壓工作於2025年底回復擴張，為2024年12月以來最顯著；但企業反而透過員工自然流失，偏向以精簡人手作出應對。與此同時，採購庫存已連續7個月上升，但增幅不大。企業還指出，供應商更加如期交貨，表現自6月以來首次改善。

企業悲觀情緒淡化

價格方面，12月的整體投入成本持續高企。報告指，成本升幅多少因原材料價格上漲，繼而推動採購價格飆升所致，同時員工成本亦攀至2024年7月以來最高。面對高昂成本，香港私營企業於是提高售價，升幅為26個月最高，以此紓緩利潤壓力。

展望未來一年生產，企業12月的悲觀情緒較上月淡化，多家公司明言對本地經濟感到樂觀，因此整體負面看法是2023年7月以來最淺；惟企業憂慮全球經濟景氣，以及關稅影響。