金管局：11月新批出按揭貸款291億元　按月減少7%

香港住宅按揭市場活動持續降溫。金管局今日公布2025年11月份統計調查結果，新批出按揭貸款額及新取用貸款額均見回落，整體拖欠比率則維持於低水平。同日公布的數據亦顯示，外匯基金總資產規模在同期輕微收縮。

新批按揭額按月跌7% 一二手市場均見回落

數據顯示，11月份新批出的按揭貸款額為291億元，較10月份減少7%。其中，涉及一手市場交易批出的貸款額下跌12.6%至108億元；涉及二手市場的批出貸款額亦跌2.3%至156億元；轉按交易批出的貸款則減少9.6%至27億元。

同期，新申請貸款個案按月微減2.9%，至8019宗；新取用按揭貸款額亦減少2.3%至197億元。市場定價基準方面，以香港銀行同業拆息（H）作為定價參考的新批按揭貸款佔比，由10月的91.9%微降至90.7%。

未償還貸款總額微升 拖欠比率維持低位

截至11月底，本港未償還按揭貸款總額按月微升0.3%，至19,135億元。按揭貸款拖欠比率維持於0.14%的低水平，經重組貸款比率亦接近零。

外匯基金總資產略減 貨幣基礎微增

金管局同日公布，截至11月底，外匯基金總資產為41,069億元，較10月底減少107億元。資產變動主要受外幣資產減少99億元影響，原因是已購入但未結算證券的月底餘額下降，但減幅部分被發行綠色債券所得款項及投資收入所抵消。港元資產則減少8億元，主要由於香港股票按市價重估。

貨幣發行局賬目顯示，11月底的貨幣基礎為20,322億元，較10月底增加55億元，增幅0.3%，主要因未償還外匯基金票據及債券市值增加，以及負債證明書總額上升所致。