曾俊華為4新股破發「皺眉」 稱金融中心地位得來不易 保守一點非壞事

前財政司司長曾俊華在社交平台發文表示，在前景不明朗下，有時還聽到一些出奇地「樂觀」的言論，例如今年香港金融市場如何亮麗、新股市場如何暢旺，但其個人可能比較保守審慎，當見到近日有4隻新股在上市掛牌日，全部跌穿招股價，而且跌幅不少，「就不其然皺一皺眉」，點解會出現這樣的情況呢？是否有些工夫做得疏忽或者做得不夠呢？

「一唔小心，都可以毀於一旦」

翻查資料顯示，上周一（22日）有4隻同日掛牌新股全數跌穿招股價，包括明基醫院（2581）首日大跌49.5%，為IPO改革以來表現最差新股；印象大紅袍（2695）首日跌逾35%；華芢生物（2396）跌逾29%；以及南華期貨（2691）跌逾24%。

曾俊華又指，早前證監會與港交所去信予新股保薦人，稱留意到近期一些新上市申請質量下滑，以至出現一些不合規行為，值得大家留意；而香港擁有國際金融中心地位，「絶對唔係理所當然」，靠着前人幾十年努力、得來不易，但是「一唔小心，都可以毀於一旦」，因此呼籲在未來一年，大家都宜謹慎行事，保守一點都不是壞事。

未來一年經濟仍然相當難行

此外，如果從經濟角度展望2026年，他認為未來一年仍然相當難行，尤其是地緣政治局勢相當緊張，日本在美國撐腰下，由外交爭端引發的社會經濟斷絶往還情況，不知何時才有機會擺平；美國方面，對華立場亦「五時花六時變」，所以一定要係充滿戒心；至於其他西方國家，會否再次聯手圍堵中國呢？也不能夠排除可能性，隨時對香港經濟社會造成衝擊。

不過，曾俊華提到，過去一年在不同場合認識了不少來自不同界別的年青人，他們明白前景不是太明朗，但也希望在自己範疇，盡力開拓一條適合自己的路。他又認為，「我哋要相信佢哋嘅能力，希望喺一啲關鍵時刻，留多啲空間，放手畀呢班下一代發揮所長」。

