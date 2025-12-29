Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

金管局稱人民幣業務資金安排第二階段額度增至千億 參與銀行擴至40家

宏觀經濟
更新時間：12:39 2025-12-29 HKT
發佈時間：12:39 2025-12-29 HKT

金管局今日（29日）公布，自人民幣業務資金安排第二階段起，參與銀行名單已擴大至40家，分配給參與銀行的總額度由前階段的500億元人民幣增加至1,000億元人民幣。

金管局表示，人民幣業務資金安排由第二階段起，進一步擴大所涵蓋的合資格人民幣資金用途範圍至人民幣資本支出，以及營運資金定期貸款，銀行業界對此反應正面。

第二階段已於12月1日開始。40家參與銀行可在獲分配的額度內向金管局借取人民幣資金，為本地及海外的企業客戶提供用於實體經濟的人民幣融資服務。

至於分配給40家參與銀行的具體額度，是基於各銀行現有的人民幣融資業務規模、預期業務需求，以及其集團內海外銀行機構的地域覆蓋度，體現了各銀行提升香港對全球離岸人民幣市場輻射作用的潛力。在決定額度分配時，對於曾參與此前的人民幣貿易融資流動資金安排及人民幣業務資金安排第一階段的24家銀行，其過往的額度用量亦被考慮在內。

金管局總裁余偉文表示，在中國人民銀行的支持下，金管局將不時審視新安排的落實情況，按實際運作和市場需求，適時考慮引入更加多的參與銀行，支持實體經濟更廣泛使用人民幣，推動香港離岸人民幣業務持續發展。

