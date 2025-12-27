Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

工信部料全年工業增加值升5.9%

宏觀經濟
更新時間：09:46 2025-12-27 HKT
發佈時間：09:46 2025-12-27 HKT

全國工業和信息化工作會議於大前天起一連兩日在北京召開，中國工信部預計，今年全年規模以上工業增加價值年增5.9%。分析指隨着內地新質生產力穩步發展及新型政策性金融工具等政策發力顯效，有望繼續對工業生產形成支撐。

工信部負責人於會議上透露，2025年工業經濟穩中有進，預計全年規模以上工業增加值年增5.9%。數據顯示，今年1至11月規模以上高技術製造業、設備製造業增加價值較去年同期分別成長9.2%及9.3%。會議亦深入實施新一輪十大重點行業穩增長工作方案，包括培育壯大新興產業和未來產業、支持人工智能攻關等。

此外，內媒報道，內地電動車市場明年1月起將會應對國家新標準落實推行，該標準是全球首個強制性汽車電限值標準。新標準綜合考慮純電動乘用車電耗現狀等情況，提出了不同車重下的電耗限值，較上一版推薦性標準加嚴約11%。

