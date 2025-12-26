離岸人民幣升穿7算料漲勢持續 去年9月以來最強 年底結匯需求大

今年4月在中美關稅戰的影響下，離岸人民幣兌美元匯價曾經創有紀錄以來新低，不過近日人民幣則強勢維持，昨日離岸人民幣時隔15個月以來首次升穿7算大關，而在岸人民幣亦逼近「7」關口 。有分析認為，近期美匯指數走軟、內地企業年底的結匯效應，及外資流入中國股市均是推動人民幣近期走強的主要因素，並預期人民幣的升勢將延續，離岸人民幣或有望有上試6.8水平。今早，離岸人民幣現報7.0041，在岸人民幣則報7.0095。

在岸價亦逼近「7」關

昨日離岸人民幣升破7算大關，最高見6.996，升0.16%，是去年9月26日以來最高，在岸人民幣亦升破7.01元關口，高見7.005，創去年9月27日以來新高。在岸人民幣昨收報7.0066，較前一交易日上漲95點。昨日官方人民幣中間價報7.0392，上調79點，升值至2024年9月30日以來最高，升幅創近4個月以來最大。

今年以來，截止昨晚離岸人民幣累升4.6%，在岸人民幣年內累升4%。截止昨晚7時，離岸人民幣最新報7.0012，升0.08%。不過人民幣今年走勢較為波動。今年4月由於中美關稅衝突進一步升級，離岸人民幣曾經低見7.429水平，是2010年有記錄以來最低，當時在岸人民幣亦創逾17年來低位。5月隨着中美關稅戰休戰，人民幣匯價逐步轉強。

1月中前有望最高見6.8

臻享顧問董事總經理王良享回覆本報查詢時表示，推動近期人民幣強勢的原因包括，今年美匯指數整體下跌約10%，及內地出口商年底有較大結匯需求，及現在許多外資正在尋找機會投資香港和內地的股市、私募基金以及內地新創公司等。他預期，人民幣的強勁走勢或將維持到明年1月中左右，期間匯率有望最高見6.8水平的可能性。他續指，預計中國明年將降息0.2%，而美國可能降息0.5%，這意味着美國降息幅度大於中國，息差將收窄，這將繼續支持人民幣走強。

華僑銀行指出，美國暫緩對華芯片加征新關稅，加上美元走軟、人民幣中間價延續強勢，適逢企業外匯結算的高峰期，推動離岸人民幣走強。該行預期離岸人民幣短期大致偏強整固，未來兩周離岸人民幣有機會見6.97水平，明年底則有望上試6.95水平。

人民幣匯價未來走勢，人行或亦有暗示，據高盛報告指出，人行近期的表述在「韌性」與「彈性」之間交替出現，該模式或暗示人行可能傾向於更強的人民幣匯率，但仍希望避免過快升值。 具體而言，在8至9月人民幣相對快速升值期間，人行強調「增強匯率韌性」，其後隨着人民幣匯率穩定在7.10附近，人行11月表態將「保持匯率彈性」，這表明人行對人民幣進一步升值持容忍態度。隨着人民幣在過去一個月再度加速升值， 人行本周三最新表達為，「增強外匯市場韌性」，這表明人行有意平緩升值步伐。高盛維持人民幣匯率預測，3個月、6個月、12個月後將分別達到6.95、6.90、6.85。