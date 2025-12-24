Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

韓國明年擬37億支持製造業AI轉型項目 包括開發機械人等

宏觀經濟
更新時間：14:12 2025-12-24 HKT
發佈時間：14:12 2025-12-24 HKT

韓國產業通商資源部今日（24日）宣佈，明年將投入7,000億韓元（約37億港元），支持製造業的AI轉型項目。

據內媒報道，由當地政府牽頭成立的「製造業AI聯盟」（M.AX），匯聚約1,300家主要製造與AI企業，包括現代汽車集團、LG電子、三星電子等產業巨頭，並已公佈明年五大重點項目，包括開發機械人、汽車及AI工廠的模型、開發嵌入式AI晶片及促進AI工廠出口。

根據規劃，韓國政府將分階段加大投資，其中到2030年，將至少斥資1,000億韓元建立製造業專屬AI資料庫；到2032年，再追加7,000億韓元，用於開發AI工廠、未來出行及AI機械人的定制模型。

2029年量產人形機械人

此外，聯盟預計於2028年推出適用於汽車、機械人及家電的設備端AI晶片測試樣品，並於2030年開發出10種AI半導體。同時，更定下2029年實現人形機械人量產、2030年實現自動駕駛汽車量產，以及製造業通過AI轉型於2030年創造100萬億韓元（約5,327億港元）以上附加價值的目標。

↓立即下載星島頭條App↓

