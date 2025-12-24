Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

委內瑞拉局勢升溫 金價衝破4500美元創新高 大行續看好前景

宏觀經濟
更新時間：10:39 2025-12-24 HKT
發佈時間：10:39 2025-12-24 HKT

受委內瑞拉局勢升溫及美國減息預期刺激，金價再創歷史新高。現貨金價今早（24日）突破每盎司4,500美元大關，並曾高見4525美元，最新報4,509美元，日內升約0.5%，為第4個交易日上升。

交易員押注明年再減息

據彭博報道，美國早前對委內瑞拉油輪實施封鎖的緊張局勢，進一步強化黃金作為避險資產的吸引力。與此同時，交易員押注聯儲局明年將進一步調低利率，有利於無收益的貴金屬表現。

年初至今，金價累計升幅逾70%，升勢背後動力來自各國央行積極吸納，以及交易所買賣基金（ETF）資金持續流入。據世界黃金協會數據顯示，除5月外，今年每月黃金ETF持倉量均錄得增長，其中全球最大貴金屬ETF——SPDR Gold Trust今年持倉量已增加逾兩成。

高盛看好後市 目標價4900美元

此外，美國總統特朗普重塑全球貿易格局的激進行為，以及其對聯儲局獨立性的威脅，亦為黃金升勢注入動力。高盛等多家大行亦看好金價前景，預測2026年價格仍將持續上揚，基準情景目標價看每盎司4,900美元，且存在上行風險。

