本周再有聯儲局主席面試 貝森特：特朗普揀人非常審慎

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，本周將再進行一或兩次聯儲局下任主席的面試，總統特朗普可能在明年1月初宣布人選。

貝森特周二受訪時表示，下任主席遴選「按照總統的步調來，他一直都非常、非常審慎」，又透露特朗普在面試中詢問候選人對聯儲局政策、架構、未來方向及經濟的看法時，「非常直截了當」。

面試人選傳為儲局理事沃勒

他猜測任命結果將在「1月初」宣布，未明確透露本周誰將接受面試。《華爾街日報》引述消息報道，特朗普預計周三對聯儲局理事沃勒（Chris Waller）進行主席面試。

貝森特周二較早時稱讚了兩位候選人 —— 國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）和前聯儲局理事沃什（Kevin Warsh），稱兩人 「非常、非常勝任」。特朗普上周受訪時指這兩位是他的首選人選。

另外，對於如果哈塞特成為新任聯儲局主席，將沒有獨立做出決定的能力。貝森特表示，歷屆政府中其他頂尖經濟助手也曾擔任聯儲局領導職務，包括曾在克林頓政府時期擔任經濟顧問委員會主席的耶倫，以此駁斥了「人們沒有自主性、無法獨立決策」的說法。

貝森特又透露，特朗普曾在某次訪談中質疑聯儲局為何需要數百名享有博士學位的經濟學家，「當時沒人能給出令人信服的答案。」

中國巨額貿易順差不可持續

此外，貝森特預測，明年第一季將有1000億至1500億美元的退稅，這將有助於提振經濟增長。他還表示，今年全年美國國內生產毛額增速有望達到3.5%。

談及中國時，貝森特表示，至今為止中國在貿易休戰方面「採取了我們商定的所有行動」。他重申中國決策者需要提振內需，並指出北京持續保持目前的貿易順差是不可持續的，「世界無法承受一個擁有萬億美元貿易順差的中國。」

