日本製造商信心近4年最高 強化加息預期 每百日圓重上「5算」

宏觀經濟
更新時間：14:32 2025-12-15 HKT
發佈時間：14:32 2025-12-15 HKT

日本央行本周五（19日）公佈議息結果前，當地大型製造商信心升至近4年來最高水平，反映企業面對外部不確定性時仍保持韌性，進一步加強市場對於本周加息的預期，並刺激日圓匯價向上。其中，每百日圓兌港元重上「5算」，報5.0188水平，單日升約0.47%；美元兌日圓則報155.03水平。

非製造業信心也維持高位

據外媒報道，日本央行周一公佈的季度短觀調查報告顯示，大型製造業信心指數從9月份的14，升至本月的15，符合經濟學家的中位數預期，且為連續第三個季度改善。同時，大型非製造業企業的信心指數也維持在34的高位，接近1990年代初以來的最高水平。

報道指出，有關結果支持了日本央行行長植田和男及其委員會成員對經濟復甦的判斷，緩解了早前對於美國關稅政策可能對日本出口導向經濟造成重大打擊的擔憂。此外，Dai-Ichi Life Research Institute執行經濟學家Hideo Kumano更明言，報告降低了日本央行的擔憂程度，本周較後時間的加息已變得「板上釘釘」。
 

