內地11月「三頭馬車」數據遜預期 零售僅升1.3% 工業增長4.8%

內地公布俗稱「三頭馬車」經濟數據，當中11月社會消費零售總額按年增長1.3%，遜於市場預期的2.8%；11月規模以上工業增加值按年增長4.8%，亦遜於預期的5%；而今年首11個月固定資產投資則按年下跌2.6%，跌幅較預期的2.3%為高。

除汽車以外消費品按年增2.5%

國家統計局公佈，11月社會零售總額按年增1.3%，為2022年12月以來最低；除汽車以外消費品按年則增2.5%。以今年1至11月計，社會零售消費按年增4%，除汽車以外則增長4.6%。

11月規模以上工業增加值按年增4.8%，為2024年8月以來最低，並較上月收窄0.1個百分點。以今年1至11月計，規模以上工業增加值按年增6%。

今年首11個月固定資產投資則按年跌2.6%，為2020年6月以來最大跌幅。今年1至11月房地產開發投資按年跌15.9%，其中住宅投資按年跌15%。

新建商品房銷售面積跌7.8%

此外，今年1至11月份，新建商品房銷售面積78,702萬平方米，按年下降7.8%；其中住宅銷售面積下降8.1%。新建商品房銷售額75,130億元，下降11.1%；其中住宅銷售額下降11.2%。

截至11月底，商品房待售面積75,306萬平方米，按月減少301萬平方米。其中，住宅待售面積減少284萬平方米。至於今年1至11月份房屋新開工面積為53,457萬平方米，下降20.5%。其中，住宅新開工面積39,189萬平方米，下降19.9%。

11月城鎮調查失業率5.1%

就業方面， 今件1至11月份，全國城鎮調查失業率平均值為5.2%；11月份全國城鎮調查失業率則為5.1%，與上月持平。

本地戶籍勞動力調查失業率為5.3%；外來戶籍勞動力調查失業率為4.7%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.4%。31個大城市城鎮調查失業率為5.1%，與上月持平。全國企業就業人員周平均工作時間為48.6小時。

國統局：經濟運行整體平穩

國統局表示，11月國民經濟運行整體平穩，延續穩中有進發展態勢。但外部不穩定、不確定因素較多，國內有效需求不足，經濟運行面臨不少挑戰。當局又指，下階段將堅持穩中求進工作總基調，實施更加積極有為的宏觀政策，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。