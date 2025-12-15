Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地11月「三頭馬車」數據遜預期 零售僅升1.3% 工業增長4.8%

宏觀經濟
更新時間：10:22 2025-12-15 HKT
發佈時間：10:22 2025-12-15 HKT

內地公布俗稱「三頭馬車」經濟數據，當中11月社會消費零售總額按年增長1.3%，遜於市場預期的2.8%；11月規模以上工業增加值按年增長4.8%，亦遜於預期的5%；而今年首11個月固定資產投資則按年下跌2.6%，跌幅較預期的2.3%為高。

除汽車以外消費品按年增2.5%

國家統計局公佈，11月社會零售總額按年增1.3%，為2022年12月以來最低；除汽車以外消費品按年則增2.5%。以今年1至11月計，社會零售消費按年增4%，除汽車以外則增長4.6%。

11月規模以上工業增加值按年增4.8%，為2024年8月以來最低，並較上月收窄0.1個百分點。以今年1至11月計，規模以上工業增加值按年增6%。

今年首11個月固定資產投資則按年跌2.6%，為2020年6月以來最大跌幅。今年1至11月房地產開發投資按年跌15.9%，其中住宅投資按年跌15%。

新建商品房銷售面積跌7.8%

此外，今年1至11月份，新建商品房銷售面積78,702萬平方米，按年下降7.8%；其中住宅銷售面積下降8.1%。新建商品房銷售額75,130億元，下降11.1%；其中住宅銷售額下降11.2%。

截至11月底，商品房待售面積75,306萬平方米，按月減少301萬平方米。其中，住宅待售面積減少284萬平方米。至於今年1至11月份房屋新開工面積為53,457萬平方米，下降20.5%。其中，住宅新開工面積39,189萬平方米，下降19.9%。

11月城鎮調查失業率5.1%

就業方面， 今件1至11月份，全國城鎮調查失業率平均值為5.2%；11月份全國城鎮調查失業率則為5.1%，與上月持平。

本地戶籍勞動力調查失業率為5.3%；外來戶籍勞動力調查失業率為4.7%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.4%。31個大城市城鎮調查失業率為5.1%，與上月持平。全國企業就業人員周平均工作時間為48.6小時。

國統局：經濟運行整體平穩

國統局表示，11月國民經濟運行整體平穩，延續穩中有進發展態勢。但外部不穩定、不確定因素較多，國內有效需求不足，經濟運行面臨不少挑戰。當局又指，下階段將堅持穩中求進工作總基調，實施更加積極有為的宏觀政策，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
影視圈
12小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辯時八大謊言
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辯時八大謊言
社會
3小時前
定存「冇肉食」有何替代 專家拆解百萬部署 退休首重保本及現金流
定存「冇肉食」有何替代 專家拆解百萬部署 退休首重保本及現金流
投資理財
5小時前
黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
黎智英案丨黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
社會
1小時前
郭晉安23歲「舊愛」性感照連環發 跌膊晒性感鎖骨與白滑美腿 首傳父女戀曾言愛情不分年齡
郭晉安23歲「舊愛」性感照連環發 跌膊晒性感鎖骨與白滑美腿 首傳父女戀曾言愛情不分年齡
即時娛樂
15小時前
悉尼邦迪海灘槍擊死亡人數增至16死，40人仍留醫。
悉尼邦迪海灘槍擊︱死亡人數增至16人包括一名兒童 40人仍留醫 槍手為父子父被擊斃
即時國際
6小時前
《東張西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
《東張西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
影視圈
16小時前
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
影視圈
20小時前