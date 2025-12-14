內地三部門加強商務和金融協同 更大力度提振消費

內地商務部、人民銀行及金融監理總局聯合印發《關於加強商務和金融協同 更大力度提振消費的通知》，提出了3方面11條政策措施，其中包括加大消費重點領域金融支持 ，加強大宗耐用消費品、數碼產品等消費金融服務，挖掘商品消費升級潛能；推動金融機構與平台、重點商家合作，走進商超賣場，完善分期付款、信用卡、手機銀行、數位人民幣等產品服務模式，更能滿足消費者換新需求。

同時，根據客戶還款能力及信用狀況，合理確定貸款發放比例、期限及利率，落實個人消費貸款額度、期限、利率差異化政策，加速推動個人消費貸款業務發展；適當減免汽車以舊換新過程中提前結清貸款產生的違約金；加強金融機構與內外貿一體化重點企業和平台對接，提供境內外交易撮合服務，完善跨境供應鏈融資模式，支持更多企業內外貿一體化經營，擴大內貿險承保規模，支持更多優質外貿產品進入國內市場。

深化商務和金融系統協作

另一方面，據商務部財務司負責人解讀指出，有關政策有三大重點。一是深化商務和金融系統協作，推動地方相關部門加強溝通交流及分工協作，鼓勵有條件的地方健全溝通合作機制，強化財政資金、信貸資金與社會資本等合力，細化落實具體實施細則，共同打好政策「組合拳」。

二是加大消費重點領域金融支持，鼓勵金融機構圍繞升級商品消費、擴大服務消費、培育新型消費、創新多元化消費場景、助力消費幫扶五大重點領域，優化金融產品服務，推動供需兩端強化對接，提高對商品及服務消費的適配性，因地制宜推動新型消費發展，支持消費新業態新模式新場景建設，落實各項金融支持措施。

三是擴大政金企對接合作，鼓勵發揮「政金企」擴消費合力，進行多層次、多通路、多樣化的促消費活動和資訊分享，做好精準對接服務，用足用好相關政策紅利，更好滿足相關經營主體和消費者需求。