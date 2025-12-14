Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

摩通戴蒙撐沃什任聯儲局主席 憂哈塞特上任觸發長息向上

宏觀經濟
更新時間：14:46 2025-12-14 HKT
發佈時間：14:46 2025-12-14 HKT

據外媒報道，摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）近日在紐約一場閉門會議上明確表態，支持聯儲局前理事沃什（Kevin Warsh）出任下一任聯儲局主席，並向華爾街高層警告，另一位熱門候選人哈塞特（Kevin Hassett）可能更順從白宮的減息意願，或引發市場反向博弈，損害聯儲局的獨立性。

哈塞特缺獨立性 或激進減息

戴蒙警告，市場擔心哈塞特缺乏獨立性及激進減息，可能點燃通脹預期，並導致長期利率因投資者拋售債券而飆升。然而，聯儲局僅能控制短期利率，而長期利率如10年期美債收益率則由市場定價；換言之，白宮試圖透過換人降低融資成本的計劃，很可能被債券市場「打翻」。

事實上，自今年11月下旬哈塞特成為聯儲局繼任人選大熱門以來，10年期美國國債收益率已從4厘升至約4.2厘；同時，衡量長期通脹預期的關鍵指標「5年之5年」遠期通脹互換利率（5y5y forward inflation swap）近期上漲了0.06個百分點，創1個月新高。

