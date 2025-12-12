美國11名地區聯儲行長續任5年 博斯蒂克明年2月任滿退休

美國聯儲局周四表示，美國聯邦儲備委員會董事會已完成重新任命11位地區行長的5年任期。除了亞特蘭大聯邦儲備銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）早已宣佈明年退休，其餘11位地區行長均獲連任。

根據法律，所有地區聯邦儲備銀行行長及其第一副行長任期為5年，目前的任期將於2026年2月28日到期。

博斯蒂克早前已宣布將在明年2月任期屆滿後退休，亞特蘭大聯邦儲備銀行第一副主席Cheryl Venable此次獲得連任，她將擔任代理主席。

12名地區聯儲銀行行長有份參與聯邦公開市場委員會（FOMC）的利率決策，但每年只有其中5位擁有投票權。

金融市場仍在等待特朗普公布接替鮑威爾出任聯儲局主席的人選，其任期將於明年5月屆滿。特朗普的親信、經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）被視為是熱門人選。

