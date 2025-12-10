中國11月CPI升0.7% 創2024年3月來最高 PPI跌2.2%

據國家統計局公佈，11月消費者物價指數(CPI)按年上升0.7%，創2024年3月來最高，符合市場預測。扣除食品和能源價格的核心CPI按年則上升1.2%。

受國內部分行業供需結構優化、國際大宗商品價格傳導等因素影響，工業生產者出廠價格指數（PPI）按月升0.1%，按年下降2.2%。生產物價已連續第38個月處於通縮。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆指，PPI收縮超出預期表明中國通縮並未緩解，相信將是2026年的政策優先事項。

國統局指，CPI按年漲幅擴大主要是食品價格由降轉漲拉動。扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.2%，漲幅連續3個月保持在1%以上。CPI按月下降0.1%，主要受服務價格季節性下降影響。

該局又指，11月PPI數據反映綜合整治「內卷式」競爭成效顯現，相關行業價格按年降幅收窄。國統局特別指出，重點行業產能治理持續推進，市場競爭秩序不斷優化，煤炭開採和洗選業、光伏設備及元器件製造、鋰離子電池製造價格按年降幅比上月分別收窄3.8個、2.0個和0.7個百分點，均已連續多個月收窄；新能源車整車製造價格降幅比上月收窄0.6個百分點。

