日本上季GDP修正後 按年跌2.3%遜預期 每百日圓兌港元「5.01算」

日本內閣府今日（8日）公佈今年第三季GDP修正值顯示，按年跌2.3%，遜於市場預期的跌2%，並較11月時公佈按年跌1.8%的初步統計結果進一步下調。日圓匯價方面，美元兌日圓暫報155.23；每百日圓兌港元則報「5.01算」，升約0.02%。

綜合媒體報道，日本第三季GDP收縮2.3%，主要受企業支出低於預期的影響，並為近6個季度以來首次出現負增長，上一次則是在2024年首季。日本政府則指出，經濟下滑原因之一是出口受美國總統特朗普關稅打擊，以及公共投資的滑落，特別是汽車關稅，被視為對經濟嚴重打擊。

料不影響央行加息路線

同時，日本疲弱的經濟數據，支持了日本首相高市早苗的刺激經濟方案，該方案包含了疫情以來規模最大的新增支出，為日本央行即將作出的政策決定增添了複雜性；不過，這可能不會改變其逐步加息的既定路線。目前市場仍預計，日本央行將在12月18日至19日的議息會議上加息。

此外，另一份周一公佈的勞動部數據顯示，10月實際工資按年下降0.7%，為連續第十個月下降；名義工資上漲2.6%，基本工資也以相同的速度攀升，暗示薪資增長勢頭持續，但增速仍低於通脹率。日本通脹率已經連續3年半以上保持或高於日本央行2%的目標水平，是1990年代初以來最長紀錄。

