內地11月外匯儲備增至逾3.3萬億美元 人行連續13個月增持黃金

宏觀經濟
國家外匯管理局公佈，截至11月底，外匯儲備規模為33,464萬億美元，較10月底上升30億美元，升幅為0.09%，繼上月後再度刷新2015年12月以來新高；期內，黃金儲備為7,412萬盎斯，較上月增3萬盎斯，即中國央行連續第13個月增持黃金。

外匯局表示，11月受主要經濟體宏觀經濟數據、貨​​幣政策預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格漲跌互現；在匯率折算及資產價格變動等因素綜合作用下，當月外匯儲備規模上升。同時，中國經濟維持整體平穩、穩中有進的發展態勢，為外匯儲備規模維持基本穩定提供支撐。

金價高企 部份央行或減持黃金

另一方面，中金報告指出，從供需來看，黃金產量增長穩定，價格主要取決於需求，其中央行購金是近幾年主要的需求來源，惟隨着金價不斷走高，部份央行資產配置中，黃金與儲備資產比已超過其目標，出現短期減持黃金現象。不過，全球央行配置黃金的比例整體可能還有上升空間。

此外，據彭博報道，世界黃金協會數據顯示在年中經歷了一段平靜期後，10月份全球央行的購買量有所增加；並提到官方部門購金以對沖美元風險的行為，在俄烏戰爭及莫斯科被凍結外匯儲備資產後開始擴大。

至於中國央行為了提升全球貴金屬市場的金融影響力和地位，也在積極向外國央行拋出橄欖枝，提議在中國儲存黃金；截至目前為止，吸引了柬埔寨等響應者。

