德動發布出海手冊 企業改用價值鏈思維布局全球 香港能精準對接產業鏈

《施政報告》提出，成立內地企業「出海專班」，協助內地企業「走出去」。德動中國發佈《中國企業出海手冊：香港基地，領航全球征途》，從新市場、新能力和新格局三大出海新趨勢與全生命周期佈局、及成功案例等方面，闡述香港對於支持中企出海的制度與功能優勢。同日，德勤於香港正式啟動「德勤出海專班」，為企業提供一站式出海專業服務。

注重輸出品牌及技術 建立軟實力

德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，目前觀察到中企出海已從傳統的產品出口，轉為以價值鏈思維佈局全球，具體體現在新市場、新能力與新格局三大趨勢。新市場方面，東盟、南美洲以及「一帶一路」地區成為投資重點；新能力方面，新三樣、醫藥與電商等新興產業加快走出去，涵蓋數字經濟、綠色能源、人工智能等領域；新格局方面，企業不僅追求商業成功，更注重品牌、技術與管理經驗的輸出，同時強調社會價值與軟實力的貢獻。

知識產權保護成最大挑戰

在中企出海的面臨挑戰方面，德勤中國戰略和業務設計主管合伙人陳偉華表示，現時中企尤其是借助科技創新技術走出去的企業，出海遇到最大的關鍵問題在於知識產權保護，而中企出海遇到的另一難題則是如何提高品牌影響力，不過相信香港的科技中心和法律制度優勢，能協助該些企業解決難題，包括協助企業落實品牌本地化和獲悉市場需求。

香港獨特地位難被模仿

德勤中國高級合夥人、前首席執行官曾順福補充指，香港在「一國兩制」框架下，配合近期各領域推出的政策措施，能夠有效支援內地企業出海，內地企業透過香港出海可以降低隱形成本，如稅務成本、外匯管制成本等。他續指，香港作為企業出海的基地優勢顯著，包括香港能夠協助企業與全球科技生態系統接軌；現時香港可協助高端製造業企業實現上下游產業鏈的精準對接。並直言「香港簡單的稅務優惠或減稅措施，較易被其他地區copy（複製），但香港的獨特地位與綜合優勢則難以被模仿。」

企業會考慮落地成本

對於現時地緣政治風險對內地企業出海和資金流入香港造成的挑戰。德勤中國併購交易服務全國主管合伙人陳康勤表示，接觸中企出海案例時，觀察到許多企業會系統性地進行國別風險分析，涉及對當地稅制、營商環境、地緣政治，乃至反壟斷規範、關稅政策等多重因素的評估。尤其過去五年間，中國企業在拓展海外市場前，往往會做更充分的準備，並積極尋求專業機構的協作服務。他續指，綜合考量各類風險是企業決策的關鍵因素之一，若落地成本過高，企業則可能會重新評估進入該市場的必要性。

出海專班協助未準備好企業完成計劃

德勤中國資本市場服務部華南區上市業務主管合夥人及數字資產香港主管合夥人呂志宏認為，地緣政治對對企業出海構成重大影響是香港的重要機遇所在。他解釋，正因存在地緣政治因素，企業在拓展海外市場時會更加審慎，香港作為專業服務的優質提供者，無論在稅務規劃或法規架構方面，都能為企業提供關鍵的顧問建議，協助他們制定合適的策略，德勤在過去的30年間已協助1萬家企業出海，同時德勤作為全球專業服務網絡的一員，能通過各地分支機構，及時掌握各市場的最新規範與商業動態。呂還稱，香港政府成立的出海專班，乃至德勤參與的專班工作，正是希望協助那些可能尚未完全做好上市準備、或正處於出海準備階段的企業完成出海計劃，因此從數字上來看，相信未來內地出海企業將必定會增加。

國際資金亞洲配置難完全避開中國

資金流入方面，陳康勤則表示，投資與融資本身具有周期性特點，過去幾年由於中國經濟的快速發展，全球基金在分配至亞洲時，對中國的配置比重往往是顯著偏高，然而近兩年出現了一個趨勢，基金中國的配置比例有所調低，而其他亞洲國家如日本、印度的比重則相對提升。惟他亦直言，如果基金在亞洲配置中完全避開中國，實際上難以實現合理的區域資產佈局，因此全球基金儘管短期內對中國資產出現一些配置調整，從周期角度來看，這屬於市場的正常波動。

