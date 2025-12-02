星島中國宏觀經濟論壇今舉行 會前全場默哀 郭曉亭籲關懷社區、共渡難關

星島新聞集團今日（2日）舉行「中國宏觀經濟暨大灣區融合論壇2025」，多位政商學界人士出席，並由署理政府經濟顧問林幗瑛博士、京東集團副總裁兼首席經濟學家沈建光博士、清華大學五道口金融學院不動產金融研究中心副主任兼高和資本執行合夥人周以升先生進行主旨演講。

會前全場默哀一分鐘，為大埔火災中的遇難者、殉職消防人員致以深切哀悼。

星島新聞集團副主席郭曉亭女士致辭表示，大埔火災的悲劇令全港社會為之痛心，也提醒在聚焦發展的同時，更需凝聚力量，關懷社區，共渡難關。

她指，當前世界經濟格局深度調整，中國發展正迎來「十五五」規劃這一承前啟後的歷史新起點。越是面對變局，大家越需匯聚智慧、共謀遠慮。今年是星島第三次舉辦經濟論壇，本次論壇以「聯動創新‧出海領航」為核心主題，旨在探討中國宏觀經濟的前景與大灣區融合發展的新機遇。

作為本次活動主辦方，星島秉持「傳遞資訊、跨界融通」的媒體責任，通過《星島日報》《頭條日報》《英文虎報》《星島頭條》以及星島環球網等多個新媒體平台，持續搭建香港與內地、中國與世界的溝通橋樑。是次論壇將圍繞企業出海、數字資產、零售業變革以及跨境醫療四大熱點議題，邀請各位政商領袖、學術權威展開深度對話，相信這些思想的碰撞，必將為業界前瞻佈局提供寶貴啟示。

四個專題討論

隨著中國經濟持續升級，新發展格局加快構建，新質生產力不斷釋放，人工智能正推動傳統產業轉型升級。 作為國家重大戰略區域，粵港澳大灣區經濟實力雄厚，創新動能強勁。香港憑藉國際金融、航運及貿易中心的獨特優勢，在大灣區建設中發揮關鍵樞紐作用。是次論壇將聚焦這些關鍵議題，探討區域協同與高質量發展新路徑。

論壇第一部分：《走向全球 企業出海戰略佈局與深耕策略》

主持 ：陳家強教授 (香港科技大學工商管理學院兼任教授)

論壇講者：（排名不分先後）

關家明先生 (香港特別行政區特首政策組副組長)

毛振華教授 (香港特別行政區特首政策組研究策略專家組成員、香港大學經管學院教授)

李淑菁女士 (香港特別行政區政府投資推廣署助理署長)

鄧希煒教授 (香港大學協理副校長（環球事務）兼港大經管學院副院長（對外事務）)

陳正思女士 (香港機場管理局商務執行總監)

論壇第二部分：《香港領航數字資產 變革機遇與挑戰》

主持：章濤先生 (UD創辦人及資深加密貨幣投資者)

論壇講者：（排名不分先後）

區景麟博士 (香港金融發展局行政總監)

歐陽杞浚先生 (安擬集團總裁)

歐陽力恒先生 (波場TRON集團環球財務總監)

區偉志先生 (香港數碼資產學會創辦人)

梁啟棠先生 (KGI凱基首席投資總監)

論壇第三部分：《零售新時代 AI破局的消費趨勢與行銷策略》

主持：鄭仲邦先生 (香港中小型企業聯合會主席)

論壇講者：（排名不分先後）

吳秀美女士 (新鴻基地產The Point行政總裁)

李思達先生 (Keeta香港連鎖業務負責人)

嚴滌宇先生 (數碼港人工智能與數據科學總監)

論壇第四部分：《醫療保險協同創新 健康灣區穩根基》

主持：蕭英傑先生 (大灣區醫療專業發展協會創會會長)

論壇講者：（排名不分先後）

張文智教授 (香港大學深圳醫院院長)

歐陽佩玲女士 (保誠保險首席客務營運及健康保障業務總監)

陳振康先生 (康健國際醫療集團營運總監)

【中國宏觀經濟暨大灣區融合論壇2025】詳情

日期：2025年12月2日（星期二）

時間：上午9時至下午1時正

地點：香港麗思卡爾頓酒店 The Ritz-Carlton 3/F耀鑽宴會廳