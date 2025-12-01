Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

植田和男釋明確信號12月或加息 日圓重上「5算」水平

宏觀經濟
更新時間：10:24 2025-12-01 HKT
發佈時間：10:24 2025-12-01 HKT

日本央行行長植田和男周一發表講話，釋出明確信號12月或加息，令市場對加息預期升溫，日本兩年期國債息率升1個基點至1%，為2008年以來最高水平，日圓匯率亦見走強。美元兌日圓最新報155.58水平，即日圓匯價升約0.4%，而每百日圓兌港元則重上「5算」。

對經濟前景預期正在上升

據彭博報道，植田和男表示，央行將權衡加息的利弊，並酌情做出決定。他又指，央行對經濟前景的預期正在上升，但即使加息，貨幣政策環境仍將保持寬鬆。

目前掉期市場預計日本央行在12月19日公佈政策時加息的可能性約為76%，到1月的會議上這一可能性將升至近90%；相比之下，兩周前市場預計12月加息的可能性僅為30%。

此外，日本財務省計劃增加發行短期債務，以支持日本首相高市早苗的經濟刺激方案，其中2年期和5年期國債各增加3,000億日圓，國庫券則增加6.3萬億日圓，預計將對短期日本國債造成壓力。

