特朗普敲定下任儲局主席人選 暗示積極推動減息 哈塞特成大熱門

美國總統特朗普周日在空軍一號上向記者表示，已敲定下任聯儲局主席人選，並暗示新主席將會積極推動降息。彭博早前引述消息人士透露，白宮國家經濟委員會主任、特朗普首席經濟顧問哈塞特為大熱人選。受消息帶動，10年期美債息曾跌至3.985厘，最新重上4厘關口，報4.036厘。

特朗普稱，「我知道我要選誰了，沒錯，我們會正式宣布。」特朗普過去多次公開批評現任主席鮑威爾減息步伐緩慢。特朗普認為哈塞特在推動聯儲局更積極降息方面，與自己立場一致。哈塞特亦曾表示若獲邀請願接受此職務。

哈塞特：相關報道為「謠言」

哈塞特同日接受媒體採訪時稱，相關報道為「謠言」。他指出，剛完成的國債拍賣表現良好，且利率隨之下降。他更直言，「我認為美國民眾可以預期，特朗普將挑選一位能幫助他們獲得更便宜車貸和更低按揭利率的人。」

美國財政部長貝森特負責此次人選遴選工作，他上周表示，特朗普可能在12月25日聖誕節前宣布提名。