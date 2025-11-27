美國防部認定多間中資企業「協助中國軍方」 涉阿里、百度及比亞迪 阿里回應：毫無依據

據彭博引述五角大樓致美國國會信件指出，美國國防部認定阿里巴巴（9988）、百度（9888）、比亞迪（1211）等中資企業應被列入「對中國軍方提供協助」的企業名單，而致函時間是在美國總統特朗普與中國國家主席習近平達成貿易休戰協議前大約三周。阿里巴巴集團回應《星島頭條》時表示，將阿里巴巴列入第1260H條清單的提議毫無依據。阿里巴巴並非中國軍工企業，也未參與任何軍民融合戰略；集團進一步指出，阿里巴巴的業務與美國軍事採購無關，即使被列入第1260H條清單，也不會影響我們在美國乃至全球正常開展業務。

名單不帶來任何直接法律後果

報道指出，美國國防部副部長Stephen Feinberg在10月7日致眾議院與參議院軍事委員會主席的信函中通報了相關結論。目前尚不清楚這些公司是否已被正式列入五角大樓所謂的「1260H名單」，該名單本身不帶來任何直接法律後果，但對美國投資者而言是一項重要警告。

華虹、速騰及藥明康德也符條件

Feinberg在信中表示，上述3家企業及新易盛通信技術、華虹半導體（1347）、速騰聚創（2498）、藥明康德（2359）與中際旭創都符合被納入1260H名單的條件。他又指，在審查最新可用信息後，國防部認定有8家實體符合相關法律對「中國軍工企業」的定義，應列入1260H名單。

該名單旨在識別與中國軍方有關、且在美國運營的企業，每年均會公佈，而最近一次是在特朗普上任前的1月，當時並未包含這些公司。惟目前已包括逾130家被指與中國軍方合作的實體，涵蓋航空公司、建築公司、航運企業、計算機硬體製造商及通信企業等。

報道提到，部份中國知名企業在今年1月被列入名單後股價大跌，騰訊（700）和寧德時代（3750）均受到衝擊。對於努力在全球AI領域大展拳腳的阿里而言，被列入名單將是一個重大挑戰，名單中其他公司也是如此。

另一方面，英國《金融時報》早前亦有報道指阿里曾向中國軍方提供針對美國目標的技術支持，其後阿里予以否認，並質疑是一場意圖破壞特朗普近期與中國達成貿易協議的「惡意公關行動」。

