日央行前理事稱日圓弱勢 下月加息機會增 日圓兌港元報「4.99算」

日本央行前理事門間一夫表示，日圓匯價近期走弱，將增加日本央行下月加息的可能性。日圓匯價今早有所回升，其中美元兌日圓微跌0.2%至155.75水平，每百日圓兌港元則報「4.99算」。

稱沒有必要等工資指標訊號

據外媒報道，門間一夫認為只要未有出現重大負面消息，日圓匯價仍維持在目前水平附近，12月加息的可能性就相當高，實在沒有必要等待工資、物價或經濟等指標發出更強勁的訊號才行動。

料政府准推進加息降通脹

他續指，日本新任首相高市早苗的主要優先事項之一是協助家庭應對高通脹，而日圓疲弱是政府應對物價上漲的最大障礙，因此預計她將會允許央行繼續推進加息，以降低通脹所帶來的影響，並可能提振日圓匯價。

不過，他仍然不排除央行會等到明年1月才加息，因屆時將有更多數據來確認明年加薪形勢及美國經濟發展。

報道提到，日本央行行長植田和男上周在國會回答質詢時表示，央行必須密切關注日圓疲弱對潛在通脹的影響，表明央行提高了警覺；日本財務大臣片山皋月上周亦大幅加強了政府對投機者警告，明確表示干預匯率是政府的選項之一。

此外，日本關鍵通脹指標上月加速升至3%，已使其連續3年半以上維持或高於日本央行2%的目標水平。