盧特尼克稱特朗普考慮准Nvidia向中國售先進晶片 正聽取「許多不同顧問」意見

據彭博報道，美國商務部長盧特尼克表示，美國總統特朗普正在權衡是否允許英偉達（Nvidia）向中國出售先進的人工智能晶片，並將由其本人對此事作出最終決定。

盧特尼克稱經濟與國安存矛盾

盧特尼克表示，特朗普在決定有關潛在出口時正聽取「許多不同顧問」的意見，又指特朗普「最了解」中國國家主席習近平。早前則有報道指出，美國官員正在初步討論是否允許英偉達向中國銷售H200人工智能晶片。

同時，盧特尼克承認在促進經濟增長與保護國家安全之間存在矛盾，並指「你是想賣給中國一些晶片，讓他們繼續使用我們的技術和技術棧」，還是對他們說「看，我們不會賣給你們最先進的晶片。我們將暫緩銷售，我們將親自參與這場人工智能競賽」。

或是2022年首次大幅放寬限制

報道又指，如果允許向中國銷售H200晶片，將意味美國自2022年以來首次大幅放寬防止中國及其軍方獲取美國最先進技術而實施的限制措施，但任何此類舉動都可能引發華盛頓國家安全鷹派的強烈反對，並已有議員推動立法阻止這一計畫。

不過，與特朗普關係密切並保持頻繁聯繫的英偉達行政總裁黃仁勳則迫切希望向中國銷售產品。盧特尼克周一亦表示，黃仁勳有「充分理由」希望向中國銷售，又稱還有「大量其他人」認為這值得考慮。

此前，中國敦促本土公司不要購買特朗普今年早些時候批准出口的較低端H20晶片，導致英偉達仍被排除在中國AI晶片市場之外。