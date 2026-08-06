法國藝術家Jean Jullien新展覽 紙片旅人進駐Janu Tokyo酒店

藝術早已融入日常生活，任何地方都能變身為展覽空間，藝術其實近在咫尺，發生於生活的每個細節之中。法國藝術家Jean Jullien這樣說：「十位意想不到的旅人已經入住Janu Tokyo。它們身形扁平，但色彩鮮明，似乎也有點迷失方向。如果你遇見其中一位，請別見外。」Jean Jullien創作的《The GUESTS》藝術展是一場非一般的展覽，其標誌性的「PAPERPEOPLE」（紙片人）成為了位於東京麻布台之丘（Azabudai Hills）中心的Janu Tokyo的特別來賓。是次的展場正是頂級奢華酒店品牌Aman旗下的首家姊妹品牌酒店。《TheGUESTS》展期由即日至9月30日，十位紙片旅人穿梭於酒店的不同空間及角落，引領賓客展開一場藝術探索體驗，一同走進藝術家的奇妙創意世界。

「PAPER PEOPLE」融入不同空間

Jean Jullien的創作涵蓋插畫、繪畫、雕塑、裝置藝術及設計等多個領域，作品以粗黑的手繪線條配合鮮明大膽的色彩，以極簡的構圖精準傳達核心意象，創作往往帶有法式幽默與機智，以童真及輕鬆的視角看世界，予人溫暖感之餘亦會心微笑。「PAPER PEOPLE」（紙片人）是其代表作之一，於2021年在東京澀谷PARCO的展覽中誕生，現已成為藝術家的標誌象徵。今次展覽中，色彩鮮明的紙片人被構想為Janu Tokyo的「旅人」。其中九件作品分布於酒店不同的餐飲與社交空間，另一件則是入住賓客專屬。紙片人有趣地融入各個場景，或於前台迎賓、或站在Janu Grill餐廳窗前眺望東京鐵塔、又或在Janu Wellness Centre的泳池畔悠然休憩，形態自若。

此次展出的等身尺寸紙片人作品，由AD Japan採用派熱克斯玻璃（Pyrex）材質製作，不僅能完美保留紙張細膩輕盈的視覺質感，更能與酒店極具現代感的設計相呼應，營造毫無違和感的有趣氛圍。Jullien補充道：「此處是安放這些細膩角色的絕佳場所，因為它們與周圍環境形成了鮮明對比。它們脆弱而輕盈，正如城市中匆匆而過的行人。」酒店更特意推出「Hide andSeek」住宿禮遇，透過文化交流與探索人與人之間的聯繫，讓賓客沉浸於藝術家傳遞的愉悅感中，在其創意世界裏發掘更多驚喜與可能。

文：E. Lam 圖：Courtesy of Aman