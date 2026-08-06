LUXE STYLE｜獨家專訪亞洲十大焦點設計師Kit Wan 科幻美學建構時尚舞台

作為亞洲時尚盛事之一的CENTRESTAGE，一如以往，即將於9月初以一場ELITES時裝展揭開序幕，過往為此焦點Fashion Show擔大旗的時裝設計師，都是已成功在國際市場闖出名堂的代表，包括內地的殿堂級時裝大師郭培、首位以香港設計師身份躋身巴黎高訂服領域的Robert Wun（雲惟駿）。2026年的主角，正是同時活躍於香港和奧斯陸的時裝設計師及視覺藝術家Kit Wan（溫偉傑），他擅長以服裝、多媒體裝置、3D動畫和音效設計為媒介，創造出具有個人風格的獨特抽象現實作品。他又曾與多位知名藝人合作，為他們創作舞台服裝，令人更期待這一次出自他手筆的個人品牌系列。

【從香港到北歐開展創作之路】

Kit Wan畢業於香港理工大學紡織及服裝學系，其後前往北歐挪威，在奧斯陸的Oslo National Academy of the Arts修讀碩士課程，他的作品舞台感強烈且富有力量，創作靈感源於人類與科技之間的互動，當中融合機械美學、漫畫和科幻次文化。在學期間，他曾獲挪威藝術委員會頒發的Young Artist Work獎學金，其碩士畢業作品更被挪威國家博物館永久收藏。他的作品亦被刊登於《紐約時報》、《GQ》及《VOGUE》等國際媒體中，更曾登上英國歐洲歌唱大賽與美國格林美獎等世界級舞台。他完成學業後，成立個人同名工作室Kit Wan Studios，又曾與Apple、Lenovo和Samsung等國際品牌合作，並為丹麥的Hotel Pro Forma（國際表演藝術劇團與製作公司）設計戲服。到了2020年，Kit Wan開始為多位亞洲頂尖歌手設計舞台服飾，香港藝人包括郭富城、張敬軒、張天賦、楊千嬅、謝霆鋒及陳蕾等；海外藝人就有Teddy Swims、Alan Cumming等。

Mirror成員Jeremy李駿傑的首張個人專輯《RISE IN LOVE》封面形象，那件「Athena Hairdress」頭飾正是出自Kit Wan手筆。

C AllStar音樂專輯《人類世Anthropocene》的服飾及形象設計均出自Kit Wan之手。

2020年為《張敬軒×香港中樂團盛樂演唱會》而設計的作品，靈感源於中國傳統戲曲服飾，並注入機械視覺元素，融合未來與浪漫主義。整套服裝採用逾萬顆珍珠與施華洛世奇水晶，由7人團隊耗時約500小時完成。

【時裝工坊感受匠藝能量】

把時裝化身成別具個性的藝術品，同時融合流行文化、前衛、大膽且具實驗性的美學基因，又將金屬工藝完美結合其中，讓這位視覺藝術家突破了時裝設計師的創意維度，打造出品牌專屬的視覺語言。從專訪之中，大家或可走近Kit Wan，進一步了解他的天馬行空世界。

首先問及Kit Wan為何會愛上時裝，又是怎樣加入此行業的，他稱最先讓他迷上時裝的是他的祖母，因她過去經常請來裁縫師傅為其量身訂製唐裝或旗袍。直至接觸到如Hussein Chalayan及已故的Alexander McQueen等偉人設計師的作品時，Kit Wan直言被他們所創造的設計力量而感受到極大震撼。當他親眼目睹時裝工坊的運作，更激發起他對表演服裝設計的興趣，「看到團隊內部的協同作用，所有匠師一起專注以作品敘事，工坊中所迸發的能量和創造力，最終透過現場演出達到高潮，我正可藉着自己的作品，為這種情感體驗貢獻一份力量。」

Kit Wan曾為多位香港頂流歌手設計過令人印象深刻的舞台服裝。問到如何開始創作及相關的設計流程又是怎樣的，他坦言跟所有合作夥伴的工作流程都是先研究他們的作品，試着理解他們的創作理念，更會聆聽他們的音樂作品。他續說：「我會嘗試在整個Show的脈絡，尋找他們期望在整個表演項目所詮釋主題及方式。我明白這是一個循環的創作過程，期間需要不斷的溝通互動。但這對我而言，才是樂趣所在，可以跟不同的藝人及其團隊合作，讓我更欣賞及尊重他們。」

【結合科技與工藝的藝術家】

本身的設計作品融合了媲美高級訂製服的工藝，還運用了獨特的素材及3D虛擬技術製作。Kit Wan對AI人工智能科技應用於時裝的生產，以至虛擬時尚領域，可有特別的看法與期待？他謂：「在我的職業生涯早期，別人將我視之為一位融合科技與工藝的藝術家，至今我仍覺得這是事實，但我更熱衷於技術和人手工藝，因此將目前的系列定名為『MUTANT/MYTHOLOGY』（變異/神話）。我認為AI會像其他工具一樣，成為社會需要學習使用的工具。但我希望能夠更深入地探索具有歷史價值的工藝和傳統的做法，並將它們與科技互相融合。我喜歡透過對比進行創作，可以想像未來，會是循此方向發展的。」

訪問最後談及今天作為一個設計師需要具備哪些特質，Kit Wan答道：「每當我遇到年輕的設計師、學生，又或富創意的人時，我給他們的最好建議就是以自己真實的聲音來創作。這是從事藝術創作最重要的東西。我的創作過程可能不適合其他人，反之亦然。在一個每人都可以或應該從自己獨特的視角進行創作的世界裏，這不是一件很棒的事嗎？我會努力保持好奇心，不斷提問，解決問題，最重要的是專注於作品本身，而不是渴望成為『有影響力的人』，所謂的影響力通常是來自一系列可以讓你和身邊的人引以為傲的作品。」

如果認同時裝是說故事與敘事的媒介，那麼穿搭就是情緒的表達方式。即將於下月初舉行、由Kit Wan創作的一場以「傳統與未來同場演出」為大前提的舞台表演，確實令人期待。

文：Maisie Lau 圖：Kit Wan及HKTDC提供