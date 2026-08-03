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LUXE STYLE │ Mikimoto L'éclat全新高級珠寶亞洲巡展啟航 全球代言人華麗亮相北京首站

Luxe Style
更新時間：19:02 2026-08-03 HKT
發佈時間：19:02 2026-08-03 HKT

日本著名珍珠珠寶品牌Mikimoto的全新L'éclat高級珠寶系列面世，而新系列的亞洲巡展亦隨即展開，首站選址北京。上周假北京前門文華東方酒店舉行盛大啟幕禮，品牌全球代言人迪麗熱巴及宋威龍穿戴系列最新高級珠寶盛裝赴會。

Mikimoto高級珠寶系列亞洲巡展 北京首站星光熠熠

今次展覽主題當然取自系列名字「L'éclat」，此乃源自法語，意為「璀璨的光芒」。從珍珠的溫潤光澤到鑽石與彩色寶石的閃爍火花，「L'éclat」系列如同一道道靈感之光，點亮了珠寶世界。新系列凝聚Mikimoto的「光」、「能量爆發」、「想像力火花」帶來的靈感，將珍珠的溫潤光澤與鑽石、彩色寶石的璀璨火花交織，鍛造出一件件富於藝術表現力的珍珠瑰寶。每一件作品，都是對「光」的獨特詮釋——時而如晨曦初露般溫柔，時而如星辰迸發般璀璨。全新共59件頂級珠寶作品以珍珠、鑽石與彩色寶石設計，外形獨特之餘亦別具匠心。如其中品牌全球代言人迪麗熱巴佩戴的18K白金項鏈，配以日本Akoya珍珠、白南洋珍珠及鑽石白南洋珍珠，配襯同系列18K白金耳環，光芒四射。同是品牌全球代言人的宋威龍，則配襯系列中的18K白金胸針，配以白南洋珍珠、海藍寶石、碧璽、藍寶石、鑽石及珍珠母貝珍珠，以同不同色系層層鋪陳，貴氣十足。另中國超模奚夢瑤亦配戴系列最新高級珠寶高貴亮相盛會。

L'éclat高級珠寶新作 從「光」與「宇宙」最靈感

品牌今次最新力作以「光」與「宇宙」為靈感，將深邃內斂的珍珠與璀璨鑽石、彩色寶石完美交織，譜寫出多款令人心醉神迷的珠寶傑作。當中焦點作是一條L'éclat Solaire 18K白金項鏈，配以日本Akoya珍珠、 碧璽、 藍寶石、祖母綠及鑽石，中央鑲嵌的一顆重達104.52卡的碧璽最搶眼，彷彿將極致光芒定格於頸間。另一枚藝術感濃厚的L'éclat  18K白金胸針，由帕拉伊巴碧璽、日本Akoya珍珠、藍鋯石、藍寶石與鑽石鑲嵌而成，透過細膩的色彩層次與流暢的線條結構，生動勾勒出光影的變幻姿態。L'éclat Stellaire 18K白金頭飾珠寶則配以日本Akoya珍珠、白南洋珍珠及鑽石，細緻順應頭部曲線，柔美弧線輕盈貼合，展現Mikimoto卓越工藝之美。

 

文：E. Lam  圖：品牌提供

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