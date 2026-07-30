LUXE STYLE | 七夕節情人禮贈 Balenciaga/De Beers/Loewe/Loro Piana/MCM節日限定精選

七夕節源於牛郎織女的故事，這個元宵以外的東方情人節，為一向重視亞洲，尤其中國內地市場的國際品牌製造商機。她們有的推出節日限定系列；有的為配合最新秋季系列上架而特別炮製七夕主題宣傳企劃，吸引情人們找個好藉口互送心意禮物。

星級品牌大使協力傳達愛意

為配合內地消費及宣布氛圍，國際名牌都會邀來既擁有知名度與人氣，其形象亦跟品牌本身匹配的明星擔任代言人或品牌大使，就像剛再為人母的湯唯，還有火紅的內地男星檀健次，皆是世界級鑽石品牌De Beers London的星級代言人，二人為品牌於英倫敦拍攝了一輯唯美的七夕宣傳片，並藉着標誌性的Portraits of Nature蝴蝶系列及Lotus by DE BEERS 蓮花系列鑽飾，重點詮釋妙曼動人的情感，以及愛的純粹。

幾乎每年也總會為迎接七夕佳節推出限定系列，同時拍攝相關主題宣傳企劃的Loewe，今年亦不忘找來品牌大使蔣奇明參與以《愛，在言語之外》為主題的廣告企劃。此企劃是從默劇藝術啟發靈感創作，並以三部短片組成，透過三段發生在不同場景、自成章節的故事描繪愛的不同維度，以及偶遇時刻的心神交匯。品牌的七夕限定系列以Mini Scarf手袋與Scarf肩袋作為核心單品，標誌性的繩結廓形令新設計更顯別致。配合大熱的Bag Charm潮流，靈感源自中國傳統愛情信物「相思豆」的Lovebean掛飾，象徵情人之間的深情與思念。

另一邊廂，Balenciaga就邀請現實生活中的情侶羅偉與李靈一起演繹七夕宣傳企劃，二人常以充滿故事感的攝影作品於社交媒體分享浪漫日常，收獲大量追隨者。在今次的影像之中，他們在彼此的手上輕輕繪畫圖案的互動畫面，再加上品牌同步推出的動畫表情，並將這些創意圖案轉化成糖果，象徵值得分享、共同品嚐的甜蜜愛意。至於品牌新推的七夕26系列，就包羅男女裝T恤、衛衣、襯衫、運動短褲、牛仔外套、迷你半身裙、棒球帽等。

七夕限定可愛玩偶化身創意擔當

各式其色的絨毛玩偶，近年已成為時尚界大熱流行掛飾，當然亦是不少品牌粉絲的收藏品，本身早已採用品牌優質羊毛面料製作可愛動物玩偶的Loro Piana，特別為今年的七夕推出限量系列，當中正包括多款絨毛玩偶。

別具創意的新推絨毛玩偶更以情侶姿態現身七夕主題形象企劃，分別演繹品牌最新的男女裝新品，穿戴限定服飾系列中的成衣、帽款及配件，透過充滿童趣與想像力的方式，表達濃情蜜意。說到新登場的系列衣飾，今年Loro Piana運用全新的圖案如腰果花等，配合高級面料的質感與色彩，以沙褐色、棕褐色和海軍藍為主調，帶來可靈活穿搭出都市與假日休閒造型的百搭單品。

文：Maisie Lau 圖：各品牌提供