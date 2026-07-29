LUXE STYLE │ Loro Piana價值逾萬元羊絨雨傘 獨家技術令茄士咩具防潑水功能

一把雨傘價值$13,400 ！Loro Piana這把羊絨（Cashmere）雨傘，即時為下雨天增添別樣的儀式感！

萬元羊絨雨傘貴在哪裏 ?

在時尚界，「奢華」往往源於將極致工藝融入實用生活。踏入夏日連綿雨季，每天出門撐着雨傘，到處都是濕漉漉的，難免影響心情。但若告訴你知一把雨傘價值 $13,400，即徹底打破大家對傳統雨具的想像，也完美詮釋「低調奢華」（Quiet Luxury）的美學理念，搖身一變成為隨身攜帶的生活藝術品。想像撐着一把逾萬元的雨傘在雨中漫步，畫面頓時變得多美好！

究竟Loro Piana這把傘子貴在那裏？傘面採用品牌的頂級羊絨製成，並結合獨家的Storm System專利技術與三層防潑水薄膜，令羊絨面料具備卓越的防水性能，同時又不失毛料特有的溫潤視覺與觸感。傘內則襯以經典的Kummel色調點綴，再搭配光滑的楓木手柄，處處體現意大利工匠的精湛技藝。

被譽為「軟黃金」的羊絨

羊絨（Cashmere）被外界譽為「纖維寶石」或「軟黃金」，其價值主要源於天然稀有性、卓越功能特性及繁複的製作工藝。羊絨乃非一般的羊毛（Wool），而是特指克什米爾山羊在嚴冬時為禦寒而長在表皮外層下的細軟絨毛。一隻山羊一年僅能梳下約 150至200克的可用羊絨，一件標準剪裁羊絨衫通常約需要 300至500克的羊絨（視乎衣服厚度、針織密度與尺寸而定），矜貴之處一望而知。

文：E. Lam 圖：Loro Piana