LUXE STYLE｜Nana Watanabe將紡織跟珠寶連成一體 編造大自然夢劇場

不少珠寶品牌設計師，都喜愛從大自然尋找創作靈感，天空、海洋、花鳥蟲魚，甚至一根草，皆可透過貴金屬及璀璨寶石幻化成閃爍耀目的珠寶作品。珠寶製作考究人手工藝，然而大家又可會將紡織技術跟珠寶連成一體？！

Nana Watanabe，一個來自日本的設計師同名品牌，出售的正是將藝術、紡織、手藝、珠寶互相聯繫的精緻首飾作品。今年5月，既是藝術家又是設計師的Nana Watanabe（渡邊奈奈），以其作品「Flora Octopus Brooch」在公認為國際最大型年度設計比賽之一的意大利A' Design Award 2026中榮獲銅獎。

Nana在日本鄉村長大，現居東京，從小就對大自然充滿熱愛。她透過珠寶設計，構思出一個包容多元的理想世界。其設計靈感來自世界各地的傳統刺繡、紡織品與自然元素，藉着作品呈現永恆的魅力。由作品的構圖設計、裁剪、縫紉，以至刺繡各個環節，藝術家都親自參與其中。雖稱作紡織珠寶，但其實所有作品都會不使用貴金屬或任何礦物與寶石，只是以織物作為主要材料，藉此體現藝術家將設計視為傳遞幸福和美麗的媒介的概念，同時堅持可持續性和美學本質的吸引力。在Nana的理念裏，珠寶可以更加輕盈舒適；更加自由；更加個人化人。每一件作品都可以讓人重新擁抱大自然，並跟穿戴者的心靈產生微妙的共鳴。

文：Maisie Lau 圖：Cocktail Select Shop、Nana Watanabe官網

