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LUXE STYLE │《IAN CHAN :GROWTH: LIVE 2026》餘下5場今開鑼 細數陳卓賢身上三大品牌珠寶

Luxe Style
更新時間：14:57 2026-07-28 HKT
發佈時間：14:57 2026-07-28 HKT

陳卓賢現正於啟德體藝館舉行的《IAN CHAN :GROWTH: LIVE 2026》個人演唱會，頭四場日前完成，經過昨日（7月27日）休息天，今晚繼續餘下的五場演出。每晚Ian都以不同主題登場，趁下半Part未展開，今日細數及回味一下之前的不同造型及佩戴的名貴珠寶，當中包羅三大著名珠寶品牌，分別是Tiffany & Co. 、Chaumet及Boucheron，每個品牌都有其Signature Design，跟Ian的不同造型一拍即合。

Jean Schlumberger by Tiffany傳奇大師胸針點亮造型 

Jean Schlumberger by Tiffany星形胸針。
Jean Schlumberger by Tiffany星形胸針。
Tiffany HardWear系列項鏈。
Tiffany HardWear系列項鏈。
Sixteen Stone by Tiffany系列鑽石指環。
Sixteen Stone by Tiffany系列鑽石指環。
Jean Schlumberger by Tiffany胸針。
Jean Schlumberger by Tiffany胸針。

Ian之前選戴的Tiffany & Co. 高級珠寶系列，包括出自品牌傳奇大師之手的Jean Schlumberger by Tiffany胸針，為西裝造型添上華麗感。此外，Ian大Show肌肉的背心造型則搭配品牌經典的Tiffany HardWear系列及Sixteen Stone by Tiffany系列，璀璨光芒更加吸睛。

Chaumet經典系列 蜜蜂系列別具個性

Bee de Chaumet胸針。
Bee de Chaumet胸針。
Bee de Chaumet極具當代時尚造型的戒指。
Bee de Chaumet極具當代時尚造型的戒指。
全新L’Épi de Blé de Chaumet 麥穗系列胸針。
全新L’Épi de Blé de Chaumet 麥穗系列胸針。

Ian佩戴了Chaumet 多款不同珠寶，包括 Bee de Chaumet、Œillet、Épi de Blé 及 Liens 等系列的項鏈、戒指及胸針，不僅為他的舞台風采增添高雅格調，同時也呼應演唱會主題。其中Bee de Chaumet一枚極具當代時尚造型的戒指，環繞手指，鑽石閃閃生輝，引人注目。全新L’Épi de Blé de Chaumet 麥穗系列，黃金質感盡顯尊貴氣韻，立體細緻的麥穗造型胸針鋪鑲上明亮式切割美鑽，閃爍耀眼。

Boucheron Quatre系列指環黑白有型

以Boucheron Serpent Bohème白金密鑲鑽石長項鏈的吊墜以胸針形式配戴。
以Boucheron Serpent Bohème白金密鑲鑽石長項鏈的吊墜以胸針形式配戴。
Boucheron Flèche 白金密鑲鑽石胸針。
Boucheron Flèche 白金密鑲鑽石胸針。

Ian上周六則佩戴了Boucheron的Quatre Black系列白金密鑲鑽石和黑色PVD Mini 指環、 Quatre Double White系列白金密鑲鑽石和白色陶瓷窄版指環，以及 Flèche白金密鑲鑽石胸針。 Encore 舞台亦選戴Quatre Black系列白金密鑲鑽石和黑色 PVD 寬版指環、 Quatre Black系列白金密鑲鑽石和黑色 PVD Mini戒指、 Quatre Double White系列白金密鑲鑽石和白色陶瓷窄版指環、 Quatre Radiant系列鉑金結婚指環，以及 Serpent Bohème白金密鑲鑽石長項鏈，更將吊墜以胸針形式配戴。 

 

文：E. Lam  圖：品牌提供

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