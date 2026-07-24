LUXE STYLE │ 專訪澳洲藝術家CJ Hendry 重臨香港與太古廣場打造夢幻世界 從juju world看藝術與時尚

香港人對澳洲藝術家CJ Hendry （IG @cj_hendry）的認識，或許源於她先前與拍賣行的慈善合作，又或是早前於中環海濱打造的毛絨絨Flower Market。今次重臨香港，她與太古廣場合辦首個「juju world」大型藝術體驗，由即日至8月16日與眾同樂！「juju」究竟是誰？他是CJ Hendry創作的人氣角色，憑藉一雙標誌性垂耳、一隻以花朵點綴的眼睛，以及玩味大足的個性吸引眾人見光。今次這個沉浸式juju異想世界，不僅帶來豐富的互動體驗，更推出一系列香港限定收藏品，引領今夏文化藝術與零售體驗新熱潮。

藝術無處不在，涉獵的範疇極廣，而時尚與藝術的關係更是環環相扣。近年IP角色成為潮流文化主流，juju既是藝術品，也是當代潮流文化中的矚目焦點。究竟CJ Hendry如何看待藝術與時尚之間的關係？今次來港行程緊湊，非常感謝她在百忙中抽空跟接受《LUXE STYLE》的專訪，儘管只是簡短交談，但字裏行間都能深切感受到這位藝術家滿滿的正能量。

CJ Hendry心目中觸摸得到的藝術

C：CJ Hendry L：《LUXE STYLE》

L：分享一下「juju world」誕生的由來？甚麼靈感促使你在今夏將這個大型版本juju帶來香港金鐘太古廣場？

C：juju的誕生，源於我希望能創造出超越單純畫作或展覽的存在——一件可真正觸摸、收藏並帶回家的藝術品。我一直以來都想打破常規，讓人們能夠親手掌握藝術。香港在我的藝術旅程中一直扮演重要角色，這次能在太古廣場打造大型「juju world」，對我而言就像是一場回家之旅。

L：這次的「juju world」展覽與過往有何不同？你對這裏的整體氛圍感受如何？

C：juju到訪每個城市時都會展現出其獨一無二的個性——我從不複製相同的體驗。這次在香港，沒有打造單一的大型造景，而而是融匯了三個獨特瞬間：一座巨型雕塑藝術品、一面延伸視野的無限鏡裝置，以及一個被數百隻juju毛公仔溫柔包圍的夢幻領域。太古廣場坐落於核心地帶且交通便利，這種熱鬧與親民的氛圍，讓juju world得以銳變成真正完美的異想世界。

L：今次你為juju添加了哪些新元素？你希望大家參觀完後，能帶走甚麼樣的收穫或感受？

C：我們推出了九款香港限定的獨家配色，並特別準備了扭蛋機及各式配件，包括首度登場的可更換「花朵眼睛」，希望大家可以打造出專屬自己的獨有juju。我希望大家帶着驚奇與好奇心踏出juju world，願每一位都能展露笑容，透過觸摸展品重拾赤子之心，沉浸驚喜之中。

L：時下不少熱門IP角色都會與不同品牌或跨界別單位合作。你未來會考慮讓juju與高端時尚品牌聯名嗎？

C：我認為juju如果能在時尚界發展，是一件非常有趣的事！特別是這個角色本身極具個性，同時充滿色彩與客製化概念。於我而言，跨界合作絕不能只是將兩個品牌標誌硬拼在一起，我希望能與一個真正為juju注入新生命的品牌合作，無論是透過服裝、配件、材質，甚至全新的體驗。最理想的，當然是雙方都能將彼此推向意想不到的新領域。

L：你如何看待當前藝術與時尚之間的對話？在你的創作過程中，是否也曾從時尚中獲得啟發？

C：我認為藝術與時尚之間一直有着非常微妙且有趣的關係，兩者探討的都是身份認同、品味、文化，以及人們選擇表達自我的方式。時至今天，兩者之間的界線似乎變得不再那麼重要，藝術的展現形式可以極其豐富多樣，而時尚也不用純粹只為了功能性而存在。時尚絕對帶給我許多靈感，但更多的是透過色彩、材質、比例及事物的呈現方式來啟發我，而非盲目隨波逐流。我會觀察一件物品是如何被製造、觸感如何、該如何被展示，以及人們會如何與產生互動。

訪問最後她熱情地送上一句：「Thank you so much! I'll definitely keep LUXE STYLE in mind and see what might be possible 」（非常感謝！我一定會把《LUXE STYLE》放在心上，期待未來各種合作的可能性。）期望不久的將來，再見到CJ Hendry為大家帶來更多驚喜與無限可能！

「juju world」

日期:即日至8月16日

時間:10:00am至 10:00pm

地點: 金鐘太古廣場LG1層 Garden Court

入場方法:毋須登記入場

香港限定禮品

CJ Hendry以香港的璀璨活力為靈感，推出全球獨家的九款基本版香港限定juju盲盒，並加推五款驚喜限量隱藏版盲盒，各珍藏於特製的閃亮收藏鐵罐中。同場設多款扭蛋機，包羅玩味配飾如可替換的花朵眼睛、衣服、髮繩、耳環等。另外，亦有售帽子、Tote Bag、T恤等時尚單品。

「juju world 禮品店」及「juju 配飾扭蛋站」

日期:即日至8月16日

時間:11:00am至9:00pm

地點:金鐘太古廣場L1層

入場方法：透過 above 會員預約或即場排隊取票

文：E. Lam 圖：太古廣場提供