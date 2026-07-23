LUXE STYLE │ 全新高級瑰寶All About Bold震撼視覺 傳奇巨鑽領航開創珠寶新視野

在高級珠寶（High Jewellery）世界中，「Bold」不僅 是一種視覺風格，更是將珠寶淬鍊為純粹藝術的靈魂態度。焦點凝聚於誇張體積與跨界材質的碰撞，以極致工藝 詮釋「Powerful Jewel」的前衛美學。「Bold」最直觀的體現，莫過於巨型主石（Statement Stones）的震撼演繹。數十卡以至逾百卡的磅礴、色彩濃 艷且切割獨特的彩寶與美鑽，無疑能瞬間鎖定焦點。在 此之上，大膽的色彩碰撞（Colour Blocking）也以強烈的 對比張力，重塑現代裝飾藝術（Art Deco）的新穎格調。 近年，珠寶設計亦注入大量解構幾何與利落線條，即使 是傳統的花草意象，在多元形式的破格演繹下，也褪去嬌柔，呈現硬朗的時尚風骨。

稀世鑽石細訴由來

Statement Stones對於高級珠寶作 品來說是靈魂所在，而背後蘊含傳奇 故事的主石更能錦上添花，成為震撼 視覺的核心要素。今年創立90周年的 Fred，其高級珠寶系列三部曲迎來最終 章——《Monsieur Fred Golden Light》， 以璀璨光影譜寫一段關於陽光的品牌 敘事。品牌又首度將傳奇黃鑽「Soleil d'Or」鑲嵌於高級珠寶作品中，透過胸 甲式項鏈完美呈現重達101.57卡的原 石。這枚傳奇黃鑽由FRED Samuel於 1977年首度發現，在尚未鑲嵌於任何 珠寶作品之前便已售出，隨後一度消 失於世人視野，直至2021年才由Fred副 總裁暨藝術總監Valérie Samuel及品牌 家族後人購回。這條鑲嵌逾百卡原石 的頂級項鏈被列為非賣珍藏，為此， 品牌特意打造了一款鑲嵌逾11卡黃鑽 的變奏版本，邊緣巧妙鑲嵌黃鑽與白 鑽，構成雙重光環，細膩勾勒出Soleil d'Or最初的經典輪廓，配以恍如編織喱 士般的項鏈結構，溫柔貼合肌膚。 同樣來自法國的Messika，全新Le Okavango Blue項鏈是品牌最新Terres de Contrastes高級珠寶系列的靈魂之作。Le Okavango Blue藍鑽於2018年開採自波札 那的Orapa礦區，是當地至今發掘出體 量最大且極其珍罕的稀世藍鑽。原石重 達41.11卡，經工匠精心打磨後重20.46 卡，並榮獲深彩藍（Fancy Deep Blue）的 頂級評級。這傑作一方面承襲18世紀經 典Marguerite（雛菊式）鑲嵌工藝，另方 面又注入品牌經典Rivière鑽石項鏈流暢 靈動的優雅線條。

重新演繹經典象徵

山茶花、星星、太陽與獅子，構成Gabrielle Chanel創作宇宙的核心意象，體現品牌珠寶藝術承載的文化與 象徵意涵。Chanel全新「Signes & Symboles」高級珠寶系列藉着想像這些經典元素之間的對話而誕生。主打的ImpriméLion項鏈巧妙地將威嚴獅子融入山茶花、星辰與太陽的圖騰行列。不同切割的珍貴鑽石細緻鑲嵌於粉金與白金絲線 上，並以隱密爪鑲工藝固定，令璀璨 鑽光猶如垂直傾瀉的瀑布，勾勒出流暢的V字形輪廓。全鋪鑲鑽石的獅首雕塑栩栩如生，與中央鑲嵌的一顆重達20.66卡八角形切割藍寶石相互輝映。 另外，四枚全新Talisman Gabrielle指環，將彩色寶石幸運符與鑲綴鑽石的白金立體圖騰完美糅合：紅玉髓使山茶花熠熠生輝、縞瑪瑙昇華太陽的璀璨光芒、綠松石為獅子披上尊爵神采，而綠玉髓則讓星辰綻放燦爛光華，巧妙將經典底蘊與現代創意融 合，帶來前衛有型的新穎珠寶傑作。 「蜜蜂」這個象徵權威與尊貴的圖騰，自拿破崙一世將其選為皇室徽號 之時便宣告誕生，亦與擁有近250年 歷史的法國頂級珠寶品牌Chaumet密 不可分。品牌全新「A Journey through Nature聞香擷芳」高級珠寶系列中， Saffron Flower白金大明火琺瑯蜜蜂造型胸針，主石為一顆重7.80卡的錫蘭枕形切割尖晶石，配以黃鑽及白鑽，將蜜蜂成雙成對穿梭於花卉寶石間採蜜 的生動姿態，極致傳神地呈現於眼前。 與此同時，品牌在新系列中又重 新演繹標誌性的Joséphine系列設計元素，包羅V形羽飾到靈感源自冠冕的指環，全新的Peppercorns辛曜作品中，以白金與 鑽石構築出精巧 的胡椒粒造型， 透過放射式構圖帶來充滿現代感 的抽象視覺與輕盈 美感。

創作主題衝擊感官

Van Cleef & Arpels全新Fascinating Egypt高級珠寶系列，致敬1920年代埃及考古大發現時期的裝飾藝術（Art Deco）美學。利落的幾何美學與古老神秘的圖騰完美融合，重現昔日風靡全球的埃及熱潮。新作包羅寬版手鐲、 胸針、長項鏈、腰鏈錶及腕錶，部分傳神地刻畫出古埃及壁畫與雕刻中常見的人物造型側面，亦巧妙融入具神 聖與象徵意義的動物圖騰。此系列更大量採用Sugarloaf Cut切割來處理珍貴彩色寶石，使其呈現如金字塔般圓潤 立體的錐形拱頂，呼應古埃及的建築美學。同時又多見縞瑪瑙及琺瑯等材質，交織極具張力的強烈視覺對比。 Boucheron全新Carte Blanche高 級珠寶系列Human Being，大膽以「人 性」與「人類」為核心靈感。整個系列包括五大主題套裝，利用精湛的拼接寶 石工藝交織出統一的基本形態。當中 「Flower」套裝靈感源自宛如花紋牆紙的 繁複圖案，工匠以微型繪畫工藝，在粉紅石英上捕捉花卉盛開的姿態與色彩變化。「Tattoo」套裝取材自維多利亞時期的刺青美學，從世家歷史檔案中擷取罌粟花、玫瑰、山雀及蝴蝶等經典元素，運用古老的寶石雕刻工藝在煙水晶背面鏤刻出精美圖案，令寶石宛如直接畫在肌膚上的華麗裝飾。

文：E. Lam 圖：品牌提供