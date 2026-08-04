葵廣短裙熱褲女「賣書軍團」惹熱議 網民斥「暴露到好似冇著」侮辱行業 街坊揭地鐵站外更離譜｜Juicy叮

每年暑假，葵涌廣場（葵廣）的二手教科書買賣都進入白熱化階段，有不少網民發文投訴現場「拉客」情況滋擾程度與日俱增，有網民昨日（3日）於連登討論區以「踏入8月，葵廣又開始多賣書妹暴露身體」為題發帖，更直擊葵廣有「賣書妹」衣著性感，「著哂短裙熱褲、背心、露腰」「直頭暴露到好似冇著」，引發極大迴響。

連登仔直擊現場 斥性感打扮「侮辱賣書業」

該名網民在連登討論區發帖文批評，看見賣書的「年紀輕輕」女孩「著哂短裙熱褲、背心、露腰」，甚至形容有部分「暴露到好似冇著」，認為此舉「簡直係侮辱左賣書呢個行業」，更擔心令到來買書的學生想入非非產生不良影響。

帖文瞬即引發熱議，有網民亦目睹現場情況，若有所指地將葵廣賣書女子與尖東夜總會相提並論，認為「正經過」尖東夜總會。有網民分享過往曾被「賣書妹」熱情兜售的經歷，稱「試過比（畀）賣書妹攬住唔比（畀）走咗半個鐘」，更被對方胸部碰觸到「攬到實一實」。

不過，有網民則對樓主的批判觀點不以為然，反駁道：「唔X通70歲阿婆先去露咩」、「唔年紀輕輕着唔通七老八十先嚟着？」有網民更直言樓主思想守舊，「唔好咁清朝啦」，認為背心短褲在夏天是正常不過的衣著。

Threads網民怨聲載道：賣書拉客手法「好恐怖」

在另一個社交平台Threads上，近日亦湧現不少網民投訴葵廣「賣書軍團」與日俱增的滋擾問題，矛頭直指賣書者的銷售手法，有網民直言「葵廣一到暑假開返啲賣書舖，就即刻多咗一大班MK仔囡，左撩右撩，由出地鐵站就捉R人......唔講以為唔係賣書係賣其他嘢」。

有曾被滋擾網民更表示感到被驚嚇，「想講葵廣sell書嗰班人好恐怖」，形容他們「尤其係MTR出面嗰幾個，爛仔咁款指住人」，更嘲諷道：「邊個會搵成個葵芳最唔讀書嘅人買書」。

從多名網民的分享中，更以「黑社會（intern）」、「BB班老黑」、「MK仔囡」來形容這班葵廣的「賣書軍團」，認為他們的銷售手法極具侵略性。有網民表示「次次一出MTR，就比（畀）佢哋追住嚟sell書」，有網民更被「由無印跟住我尾到葵廣天橋門口」。

地鐵站外7男女「曬馬」搶客 網民譏：準備射罰球

有街坊網民更上載最近在地鐵站外拍到的相片，相中可見，在鄰近葵廣的港鐵站門口的通道上，約七名年輕男女一字排開，橫亙在通道中央，儼如一道人肉圍牆。他們神態自若地佔據了大部分路面，令路人需要繞道而行。有網民形容此景「個格似黑社會童黨晒馬一樣」，更笑稱他們準備「射罰球」。這種「疊馬」式的銷售陣容，令網民大嘆「日日經過都喺度阻住晒」，直斥其手法「攔途截劫」。

除了手法惹人反感，部分賣書者銷售的誠信亦備受質疑，有網民控訴「條友又話五五折，最後又係收我六折價錢」，有網民亦分享朋友曾做過這類賣書拉客的工作，指部分書店會剋扣員工薪金，甚至有「收一本數學書就比$100佢，點知到最後間嘢反口」的情況，認為一些「賣書仔」只是暑期工，但被部分書店剝削。

曾爆「售後服務」羅生門 網民：葵廣賣書文化可納入非物質文化遺產？

翻查資料，葵廣賣書爭議早已存在多時，在2017年，已有傳媒報導有葵廣的二手書店以不良手法「搶客」，甚至傳出有少女店員在找續時，提出以「售後服務」代替現金找續，事件一度鬧大，警方更介入拘捕10人。當時有店員澄清，所謂「售後服務」的指控純屬「同行見到我哋生意咁好，造啲謠言出黎」的惡意中傷。

無論是衣著暴露的爭議，還是激進兜售手法，有網民戲謔指葵廣的賣書文化已儼然成為本港暑假的「非物質文化遺產」：「真心覺得葵廣既賣書文化可以納入非物質文化遺產,..到底點解可以每年都搵咁多MK仔MK妹幫手賣書...仲要全部都係靚仔靚女嚟...」這種獨特的「MK風景線」，每年都準時上演，繼續在網絡世界掀起無盡的話題與爭議。

來源：連登討論區、Threads＠nikocheungkl、ccy3nn_、yagai_kanane_、yuenwingyoo、ho_ho.___、nikocheungkl、_.02.c、felicityshek

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