憶30年前回流香港 港男尋回九十年代黃金集體回憶：旺角不夜天吸引力贏雪梨一萬倍｜Juicy叮

把澳洲的陽光輕輕摺好，連同那片過分乾爽的寂靜，一併收進行囊最底層，帶回港，晾在潮濕的風中。最終，晾成掛在窗前的一盞燈。原來回流，不是選擇，是身體記得回家的路。

一名港男近日在網上分享自己30年前「回流香港」的經歷，尋回九十年代香港流行文化的黃金集體回憶。他細數當年看宮雪花選亞姐、到聯合廣場租CD的精彩歲月，更力讚旺角不夜天的繁華吸引力完勝雪梨（Sydney）一萬倍。詳情見下圖及下文：

憶30年前回流香港 港男尋回九十年代黃金集體回憶：旺角不夜天吸引力贏雪梨一萬倍逐張睇↓↓↓↓

1995年太子花墟度假

樓主昨天（2日）在社交平台 Threads以「回流香港」為題發帖，指最近很多人都在討論回流，接著自爆也曾回流過，不過那是30年前的舊事，即是 1996 年。

他回憶這段橫跨30年的回流故事：「記得 1995 年，我正在澳洲讀大學最後一年，那時候已經開始思考，畢業後到底要不要留在澳洲發展。」

樓主提到：「1995 年 7 月，剛好大學放一個月假，我便回香港待了一趟，住在親戚位於太子花墟附近的家中。」他表示一回到香港，立刻感受到那種撲面而來的生命力：「花墟那邊滿街都是花店，一出門就車水馬龍，熱鬧到不得了。」

而且住處走不遠就是女人街、西洋菜街，旺角不夜天那種繁華，令他不禁感嘆：「相比雪梨晚上那種無盡的冷清，吸引力直頭贏一萬倍。」

聯合廣場租 CD 難忘宮雪花選亞姐

除了熱鬧的街道，最吸引樓主的，是步行數分鐘即可到達的聯合廣場。他記得：「90年代裏面還有好幾間唱片舖，那時候仍然流行租 CD，另外還有幾家專賣日本偶像照片和雜誌的小店，對我來說簡直是天堂。」

樓主還提到：「我還記得那一個月好像在舉辦亞洲小姐選舉，正好是宮雪花參選那一屆。」宮小姐以將近50歲的高齡去選美，在當年真是城中熱話，樓主直言：「講真，她又確實幾靚。而且那時的香港電視節目，也真的是百花齊放，甚麼類型都有。」

在香港留了幾個星期之後，樓主深深被這座城市的魅力折服，告訴自己：「明年畢業後一定要返嚟香港！就算是回來一陣子也好！」

親證歷史時刻 樓主：不枉此生

到了 1995 年，樓主完成了學業，他憶述：「後來1995年完成所有考試，知道全部及格之後，我立刻去買機票，決定在1996年正式回流香港。」

他坦言當時臨近 1997 年：「而且97年也快到了，不管將來如何，能夠留在香港親眼見證這個歷史時刻，怎麼說也沒有壞處。」對於當年的決定，樓主指：「那時候，心裏全是對未來的憧憬，現在回想起來，仍然覺得那份熱血和期待，非常真實。」

被問到有否後悔離開澳洲，樓主隨即果斷回應：「梗係冇啦」，並指「由 1996 至 2021 可以留在香港工作及生活，真的是不枉此生啊！」

網民：有退路 非常幸運

對於樓主當年勇敢回流的決定，有網民深表羨慕，直言：「你有得揀，有退路，非常幸運」；也有留言的網民和應指，人一生中確實應該在壯年時去感受那份無與倫比的活力，即使在外國生活，部分當地人的偏見與文化落差也令人難以適應。

資料來源：andysfliu＠Threads

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