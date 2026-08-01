港男轉行任外勞宿舍助理 日曬雨淋抬日用品入龍鼓灘 公司竟出錢資助上裝修班？ 網民驚覺：佢哋住得好過我｜Juicy叮

「外勞宿舍辦公室助理」似乎是一項新興職業。最近有新入行的港男在網上分享這份另類工作的日常點滴，指自己除了要日曬雨淋穿梭油尖旺以至龍鼓灘等地，為宿舍補給廁紙、洗衣粉、沐浴露、洗潔精等日用品外，竟然還獲公司出錢資助，與老細一同上裝修班。

從樓主的親身經歷中，不少細心的網民意外發現，原來現時為來港外勞安排的住宿環境相當完善舒適，甚至令人驚嘆，外勞的居住條件簡真「住得好過我」。詳情見下圖及下文：

港男轉行任外勞宿舍助理 日曬雨淋抬日用品入龍鼓灘 公司竟出錢資助上裝修班？ 網民驚覺：佢哋住得好過我逐張睇↓↓↓↓

辦公室助理變步兵

樓主今天（1日）在社交平台 Threads 發帖，講述自己兩個月前應徵這份新興職業的經歷。他透露，當日面試完畢後即獲錄取，原本以為可以舒舒服服在冷氣房工作，心想「咁快請咁正」。

沒想到入職後卻是另一番景象。樓主自爆，面試時明明說是辦公室工作，結果卻「冇一日係喺 Office（寫字樓） 做嘢」。他每天都要日曬雨淋，這兩個禮拜還要面對打風落雨的天氣。而上班第一天，他就被叫了出去，到油尖旺的宿舍補給洗衣粉等物資。

從樓主上載的「外勤工作安排」截圖可見，其工作內容包羅萬有，除了要去不同宿舍補充廁紙、沐浴露、洗衣粉、洗潔精、菜刀等大量日用品外，更要處理「大門鎖有問題（幫手拍片）」、連接閉路電視（CCTV）、為新入住的外勞「擺低合約」，甚至要在中午時分與師傅會合，處理冷氣維修、換花灑喉、換衣架等瑣碎雜務。

樓主在帖文中提到，當中最令他感到吃力的，是有一次在屯門買完大批紙巾、洗衣粉等日用品後，要一個人將沉重的物資搬入偏遠的龍鼓灘村屋宿舍。對於有網民疑惑為何不使用網購，有人留言解釋指：「山旮旯地址未必即日送，有都要加錢」。樓主當時曾想電召的士，卻直指老細「彩你都傻」，只能咬緊牙關硬撐。

樓主：住得仲好過我哋

樓主還在文中驚嘆，外勞的居住待遇相當優裕：「做咗呢份工先發現其實啲外勞比我哋想像中生活得好，仲要幾百蚊一個月包水電煤，包生活物資，有咩爛又有人幫手自動搞掂，有啲宿舍甚至係租咗啲乜乜花園嗰啲嚟做宿舍，住得仲好過我哋。」

不少網民驚訝外勞的居住質素比想像中理想，甚至比部分本地基層市民的環境更好，指「佢哋真係住得好過我」、「做外勞有宿舍住咁好」、「真係住得好好」。

甚至有人直指：「嘩！啲外勞宿舍真係做得幾靚喎，睇落舒服過好多劏房，難怪你都想做外勞😂」。

公司竟出錢資助報讀裝修班

此外，樓主的工作內容還有意想不到的發展，迎來了一個突如其來的「培訓機會」，公司似乎有意把他栽培成「全能助理」。

樓主透露，老闆上星期突然給他發送了一個裝修班課程，表示由公司出錢資助，希望他能去上課，「個老細上個禮拜突然 Send（發送）咗個裝修班話想同我一齊上，公司出錢，想我學多啲嘢」。

資料來源：petersa0918＠Threads

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