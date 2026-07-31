助理驚揭護老院填鴨式餵飯 食物流落後頸乾醃 男院友成張床都係「呢樣嘢」 網民：虐老一定有報應｜Juicy叮

一名任職物理治療助理的網民近日在網上爆料，指自己到一間護老院工作時，驚見有長者不但慘遭「填鴨式」強行餵飯，導致食物流落後頸「乾醃」無人理會，更有男院友的病床佈滿令人作嘔的「呢樣嘢」。帖文揭露的種種慘況隨即惹來大批網民公憤，群起痛斥做法冷血，直指虐老定有報應。詳情見下圖及下文：

助理驚揭護老院填鴨式餵飯 食物流落後頸乾醃 男院友成張床都係「呢樣嘢」 網民：虐老定有報應逐張睇↓↓↓↓

樓主：好似填鴨咁塞晒入去

樓主昨天（30日）在社交平台 Threads 發帖，表示去了一間護老院工作，但返了幾日就已經頂唔住宣告辭職。樓主直言：「我明白人手唔夠，但可唔可以對一啲冇自理能力嘅人，當係人咁看待。」

樓主爆料指，親眼目睹職員餵長者食飯時，「好似填鴨咁塞晒入去」。

食物醃後頸無人理

更令人心寒的是，長者的基本衛生完全被忽視。樓主痛心地表示，發現一個沒有自理能力的婆婆，「可能塞得太急，食物流晒落後頸，完全冇人理」。樓主直指婆婆癱在床上，即使家人探訪也未必知道真實的慘況。

加上該院舍的長者，一星期竟然「只可以沖一至兩次涼，講緊三十幾度」，意味著「即係嘔出嚟嘅食物，會『醃』住後頸幾日」。

最令樓主感到委屈的是，當好心幫婆婆抹乾淨時，竟然「仲要畀啲阿嬸鬧」。不僅如此，當揭開男病人的被子時，驚見「成張床都係食物殘渣」，令樓主不禁憤怒大罵：「咩事呀而家🥶🤬！」

網民大嘆社會悲歌：生存都好辛苦

網民對此感到相當憤怒與心痛，形容事件是「社會悲歌」，並向樓主送上安慰：「聽到都覺得好難過，真係辛苦晒你🥺」、「聽到都覺得好難頂，有啲長者真係好慘…」

不少人直斥涉事的院舍職員極度冷血：「啲人咁冇人性，就算係扮打工都唔好咁過分」、「見到你的形容，非常恐怖。原來啲老人家好慘。」

更有網民代入家屬角度，痛心表示：「佢哋當啲冇自理能力嘅人唔係人，因為我都見過，看到真係令我好感觸！假設嗰個係佢屋企人佢哋會點呢？你講得啱，屋企人未必知」、「如果係自己家人你又會點呀？真慘無人道」、「好無奈、好無尊嚴」。

有人更感嘆：「真係黐線……會不會有人可以幫幫老人家……其實真係好慘……已經唔係講尊嚴……係講緊生存都好辛苦。」網民於是怒轟：「咁對啲老人家，一定有報應㗎！」

同行揭殘酷真相

帖文亦引出不少同行及過來人分享見聞。有同業大表認同：「我都做過兩間院舍，完全明白你那種心情。兩間加埋都做唔夠9個月也睇唔過眼而辭職」、「我都去過3、4間老人院做過一日兼職，我見過你講嘅情況！各位係真㗎！」

有人無奈指出：「聽落好似有啲誇張，事實就係睇彩數，你唔好彩去咗間無乜人情味。」

對於這類慘況，有網民剖析背後原因：「啲員工唔鍾意份工，但又要搵錢唔做唔得，專搵啲沒有行動能力嘅院友虐待發洩情緒。家中有能力照顧嘅就唔使送去老人院，送去老人院要畀錢，員工收人工唔做嘢仲虐待老人家。」

有人建議必須「提高待遇+加強監管+請多啲人」才能解決問題。

網民：咁又唔係一竹篙打死一船人

大批網民強烈要求樓主公開院舍名字：「可唔可以話畀我知邊間呀？」、「開名喇！」防再有長者無辜受害。更有網民激動提議：「唔應該辭職，應該留喺度做臥底，搵證據，告實佢哋！」

不過，亦有網民留言平反，指出：「咁又唔係一竹篙打死一船人嘅，我之前做嗰間又真係好好多，起碼都真係日日沖涼所有嘢都盡量做到足，除非佢發燒。」

資料來源：chakwinwinw＠Threads

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