移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮

離開的時候，以為彼邦是答案；回來才懂，自己從來不是過客。這一趟，不是退路，是終於認清歸家的路。一名移英港人回流香港8星期，在網上分享僅僅在14日內神速安頓的實錄，感慨在異鄉生活的「過去幾年浪費好多人生」，如今「終於似返個人」。詳情見下圖及下文：

移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人逐張睇↓↓↓↓

樓主轟海外生活內耗

樓主早前（28日）在社交平台 Threads 以「回流香港」為題發帖，大方分享回流香港8個星期的深切生活體會。

一開頭便大嘆：「回流香港已經8星期🥰。對我嚟講：香港，或者係亞洲，先至係有正常人嘅生活，因為，我哋有正常人應有嘅處事方式、思維、態度同效率。」

回想起過去幾年間在異鄉生活的日子，樓主毫不客氣地大吐苦水，直言：「過去幾年，浪費好多人生，去應付啲又蠢又低效率又錯漏百出嘅人和事，就算有幾多不滿，都唔可以爆出嚟，仲要死忍扮無事，內耗極嚴重。」字裏行間充滿了長期壓抑下來的無奈與憤怒。

自爆14日極速入伙清單 激讚香港高效率

與海外的低辦事效率形成極為強烈的對比，樓主表示現時相當享受香港人的辦事效率，並在文中自爆回港首兩個星期的神速安頓進度，其驚人的速度令人大開眼界。

樓主表示，「好享受香港人嘅效率」，自己到港第2日，已經火速順利「租咗迷你倉」；到港第3日，已經成功「喺預算之內租到我最心儀嘅單位，每日可以望到海，勁舒服」。

樓主續指，到港第4日，已經「用得返以前個手機號碼」；到港第7日，「已經正式簽好租約兼拎到鎖匙」。最誇張的是到港第14日，已經「裝好晒傢俬，搞好晒水電 WiFi（無線網絡），正式入住！」

展開「報復式」娛樂

順利安頓好一切後，樓主還透露，在這短短8個星期內展開了極致的「報復式」娛樂。不但瘋狂看足多套電影與舞台劇，更直言「得閒就可以夾公仔，隨時隨地玩扭蛋。」

最令樓主感觸極深的，是香港的治安與生活質素。樓主直言現在終於「可以孭名牌袋，著名牌衫褲鞋去街而唔怕畀人打劫」。

樓主亦順利展開健康的生活，開心曬了幾次太陽，更去了非常多次的路跑：「流咗幾年無流過嘅汗，望見自己瘦咗黑咗 Firm（結實）咗，終於似返個人。」

資料來源：hsartsiku＠Threads

相關閱讀：

移英雙職港媽決意帶女兒返港 離英清屋倒數一個月 親自揭開回流最大底氣

移英港人回流原因逐樣數 敗走家長呻英國學校原來無ＸＸ？

移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身

以為贏在起跑線？加國高中回流報三大全軍覆沒 港女驚覺「燒錯錢」：嘥晒阿媽錢