土瓜灣11條街名竟藏發展商「極大野心」？全港超靚街名大盤點 網民驚嘆：咁改名真太神｜Juicy叮

香港地少人多，街道密密麻麻，但你又無留意過每日經過的街道名稱，背後其實隱藏著深厚的文化底蘊？有網民在社交平台Threads發文，分享自己一次迷路的奇遇，意外掀起了一場香港街道命名文化的熱烈討論，更引發全網盤點各區的「神級」街道命名歷史。

搵路偶遇「最美街區」 樓主大讚有詩意引共鳴

樓主在帖文中表示：「今日咁啱搵路時見到，覺得勁靚，起名嘅人好有文化，好正」。根據樓主隨帖文上載的地圖截圖，可見正中央有一排列得極為整齊、呈南北走向的密集街道。這11條被圈出的街道，名字不但霸氣，更充滿詩意，分別是：龍圖街、鳳儀街、鹿鳴街、麟祥街、鷹揚街、鵬程街、鴻運街、蟬聯街、燕安街、駿發街，以及鶴齡街。

拆解土瓜灣十三街身世之謎 揭開發展商當年一個「極大野心」？

帖文引來大批隱世歷史達人留言解密，原來這個區域就是鼎鼎大名的土瓜灣「十三街」。有熟知歷史的網民詳細解釋，這區在1959年由南洋紗廠改建為唐樓群。為了讓這個大型項目「圖個大吉大利」，當時的私人發展商展現了極大的「野心」，特意挑選了中國傳統文化中的瑞獸、飛禽和昆蟲來為這11條私家街命名，布下這個「完美吉祥陣」。這11條直街，夾著外圍的木廠街和馬頭角道兩條橫街，便組成了俗稱的「十三街」。

每一條街名背後都大有吉祥寓意：龍圖代表尊貴宏圖、鳳儀代表富貴太平、鹿鳴代表福祿雙全、麟祥代表祥瑞送子、鷹揚代表威武高飛、鵬程寓意前程似錦、鴻運（鴻雁）代表鴻運當頭、燕安代表安居樂業、駿發（駿馬）代表馬到功成，而鶴齡則寓意延年益壽。

有網民更引述學者劉智鵬博士的解釋，指這些動物的動作都有好運的意思，而名字後面的字就是點明吉祥的含意。有網民為了佐證這段半世紀前的歷史，更翻查網民上資料顯示，相關街道早於1959年命名。

浪漫幻想一秒破滅？街坊神回：我哋叫「禽獸街」

不過，充滿文化氣息的背後，街坊的現實回應卻惹來全網爆笑，有網民抵死地留言分享，當年許多在附近上班的同事，都會把這十幾條以飛禽走獸命名的街道直接戲稱為「禽獸街」。

有網民更對「蟬聯街」大感不解，直言蟬只是一隻會發出「嘈到拆天叫春聲」的小蟲，竟然能入選十三神獸。隨即有網民引經據典指出，在民間傳統信仰中常在樹下設龕祭祀神明，常言道「樹蔭有一隻蟬」，可見蟬的地位神聖如神明，位列其中亦不意外。

大角咀植物街爆「世紀翻譯大烏龍」？

十三街的討論瞬間點燃了網民對香港街道歷史的熱情，迅速蔓延至全港各區，有網民上載另一張香港街道地圖，展示新蒲崗著名的「八街」：大有街、雙喜街、三祝街、四美街、五芳街、六合街、七寶街及八達街，並指出「呢set都正」。有網民補充，這套充滿濃厚商業吉祥意味的街名早於1961年已經存在，後來更有著名小說《拾香紀》參考了這類命名方式，創作出大有、相逢、三多、四海、五美、六合等人物名字。

說到具特色的街道，大角咀的「植物街」絕對榜上有名，網民熱烈地列出該區以植物命名的多條街道，包括杉樹街、松樹街、橡樹街、櫸樹街、榆樹街、楓樹街、白楊街、柏樹街、柳樹街、槐樹街、棕樹街、洋松街、鐵樹街、櫻桃街、合桃街、菩提街（實為青檸Lime）、埃華街（實為常春藤Ivy），還有最出名、充滿詩意的詩歌舞街（實為無花果Sycamore）。

提到大角咀植物街，網民更揭開了一個「世紀翻譯大烏龍」，指出當年政府翻譯時出錯，將英文本意為松樹的Pine誤譯為「杉樹街」，又將本意為杉樹的Fir誤譯為「松樹街」。這個美麗的錯誤一直沿用至今，有從小住在「衫樹街」的網民表示，直到中學上生物課學到樹木名稱時才驚覺調轉了，自己當場呆住。

華人最忌諱「四」字？西營盤數字街隱藏規劃秘密 涉「高街」命名原因

除了動植物，簡單直接的「數字街」同樣大有學問，有網民展示西營盤的街道規劃，指出這裡有第一街、第二街、第三街，但唯違沒有第四街。

熟悉該區的網民指出，原來最早規劃時確有第四街，但因為華人傳統忌諱「四」字諧音似「死」，政府便順應民意，以其處於較高地勢的特點，將其改名為令人聞風喪膽的「高街」。不少網民又大讚這種左右由東邊街、西邊街夾著，中間正街貫穿的格局「唔會盪失路」。

香港早期的工業發展同樣反映在街道上，有網民指出觀塘工商區的街道全部都是與商業有關的吉祥說話，例如成業街、敬業街、創業街、駿業街、勵業街、基業街、偉業街、祥業街，以及開源道、鴻圖道等，前人改名的用心可見一斑。此外，還有網民提及全港各區以「廠」字命名的街道，如新界的水廠街，九龍的煙廠街、木廠街，港島的雪廠街、電廠街、糖廠街及工廠街等。

各區內地地名命名街道 沿用舊式羅馬拼音

除了神獸與植物，原來香港各區還隱藏著不少「內地街」，有網民上載了一張位於香港仔的街道地圖，相中的街道牌全是熟悉的內地地名，包括：洛陽街、西安街、成都道、南寧街、湖北街，令該網民忍不住打趣笑言：「唔講以為自己返咗內地」。

網民紛紛接力列舉各區的同類街道，有網民指出土瓜灣同樣齊集了「浙江、江蘇、安徽、江西、山西」等省份街名；有網民亦提到原來旺角也有一條「深圳街」。有細心的網民指出，這些街道的英文翻譯至今仍保留著舊式的羅馬拼音（Romanised spelling），「Canton（廣州）、Chengtu（成都）、Shamchun（深圳）、Peking（北京）、Nanking（南京）統統都係例子」，而沒有被改成現代的國語拼音，意外地為香港保留了一份獨特的歷史文化印記。

不止街道！公屋命超有古風感：伴月樓、紫霄樓、游龍樓...

不單只街道，香港早期公屋的命名亦被網民激讚「超有古風」，網民們紛紛列舉，如彩雲邨的伴月樓與觀日樓、長波樓與銀河樓、紫霄樓與繡文樓、游龍樓與飛鳳樓等；彩虹邨的翠瓊樓、紫薇樓、紅萼樓；蘇屋邨的蘭花樓、牡丹樓、金松樓。

還有觀塘花園大廈的畫眉、喜鵲、燕子、孔雀樓，以及將軍澳尚德邨以「仁義禮智信廉美明」命名的樓宇。有網民讚嘆彩雲邨兩幢相鄰的樓宇名字猶如對聯一樣（如甘霖樓對時雨樓、日月樓對星辰樓），美得令人想拜讀。

這場由迷路引發的「街道文化祭」，引發無數網民共鳴，有網民直言「希望成日話文言文、中國文學冇用嗰啲人睇吓呢堆街名」，認為靚的文字和街名絕不是無緣無故走出來的，而這正正反映出香港的文化底子。

來源：jo61420＠Threads

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