內地母女灣仔遇儲物櫃驚魂求救無門 港人憑機智「一招」破解獲90度鞠躬致謝 網民激讚：智商200｜Juicy叮

在街頭遇到陌生人搭訕求助，不少人的第一反應或許是遇上騙徒，紛紛選擇急步離開。有港女昨日（29日）在灣仔街頭遇求助人士，則選擇放下防備，不僅成功幫助一對趕高鐵的內地母女解困，更憑藉超強觀察力與轉數，化解了一場「儲物櫃驚魂」。

事件在社交平台Threads上公開後，迅速成為網絡熱話，大批網民紛紛大讚事主心地善良：「Proud of you 香港人！」「你真係好好，香港人應該要係咁㗎......我哋一齊繼續將善意向全香港推廣」。

以為遇借錢黨行騙 港女見一情況停步了解

樓主在帖文中表示，昨日（29日）在灣仔港鐵站外，被一對神情急切的內地母女截停。樓主憶述當時情況：「聽到佢哋開場白：趕高鐵，有嘢想搵我幫手，以為係借錢黨。」不過，見對方態度有禮，樓主決定停下了解。

原來這對母女早前在路邊使用了暫存櫃，但因不熟悉操作，第一次放置物品時不慎關上櫃門，隨後她們重新打開並放好行李便去購物。怎料準備取回行李趕赴高鐵站時，系統卻不斷顯示密碼或櫃門錯誤。

行李慘遭「生吞」 客服長響無人聽

由於母女沒有香港電話，路人亦掂行掂過未有理會，樓主便仗義幫忙致電24小時客服熱線，結果卻是「打咗四次過去，長響冇人聽」，網站亦無在線客服。

在一籌莫展之際，樓主展現出極強的解難能力，樓主留意到暫存櫃螢幕顯示「可使用格數4/4」，即代表所有櫃均處於無人使用的狀態。

機智識破系統盲點 瘋狂F5「盲抽」行李

樓主推斷，該款儲物櫃屬一次性使用，母女打開過一次後再放行李進去，其實是把物品放在一個系統判定為「空置」的隨機分配格內。樓主更心寒地指出，若這幾小時內有其他路人隨機租用到那一格，打開就會直接看到並可能拿走她們的所有行李，非常驚險。

為了與時間競賽，樓主向母女提議花幾十元當作重新租用儲物櫃，看看能否隨機彈出裝有她們行李的那一格。心急狂焚的母女隨即表示無所謂，眾人便在機前「瘋狂refresh存物功能」。雖然女兒嘗試了七次都不成功，但樓主出手第二次就立刻幸運地打開了正確的櫃門。

重獲行李的那一刻，兩母女激動得轉身向樓主「90度鞠躬」，母親更感觸地表示：「真的太感謝你了一直沒人願意聽我們說話。」

打破「騙徒濾鏡」 網民嘆：信任消耗下的珍貴善意

帖文引發極大迴響，大量網民驚嘆樓主臨危不亂的分析能力，直呼「智商200」、「柯南上身咁」。同時，事件亦引發了網民對「街頭信任危機」的深刻討論。不少網民坦言，近年看過太多街頭騙局，令港人的防備心大增。有網民無奈道出大眾的心聲：「就係因為太多騙局，消耗咗正常人嘅善心。依家見到有人求助，第一反應已經唔係『幫唔幫』，而係『係咪又係騙局』，人與人之間最基本的信任，消耗殆盡......」有網民坦言：「喺唔知佢地想點嘅情況下，我一定會保護自己，唔會停低聽佢講嘢，因為我先入為主，覺得佢一定係想呃我......我認我唔夠善良」。

正因社會上充斥著這種自我保護的慣性，樓主這次的拔刀相助才更顯難能可貴，有網民由衷地感激樓主為社會注入正能量：「今日呢位路人，能破除這種慣性，停下來聽她們講完，已是難得。」並大讚樓主「選擇了不被騙徒的陰影支配，依舊以善意對人。但這份選擇，在今日尤其珍貴」，更祝願那對母女的感謝，能成為樓主「善心之路上的小小迴響」。

盼樓主善意向全港推廣：其實香港人好多事都會願意幫

不少網民指出，其實港人均樂於助人，希望樓主善意助人的心態能獲推廣：「你真係好好，香港人應該要係咁㗎，易地而處就係如果你去到外國徬徨無助嘅時候，有個熱心嘅人去出手幫你，真係一件好好嘅事，感謝你，我哋一齊繼續將善意向全香港推廣。」「Proud of you 香港人！」「其實香港人好好，好多事都會願意幫」。有相信為內地網民更以簡體字留言讚揚：「香港真係好多好心人，我自己都得到過幫助。」

無懼風險 樓主親解仗義相助原因

面對網民的盛讚與對街頭騙案的憂慮，樓主亦理性回應指，自己聽到普通話時其實也有戒心，但經過風險評估，認為當時身處閉路電視之下、人來人往的地鐵站口，而且「肯定冇任何肢體接觸，又唔使要我啲咩個人資料」，覺得安全才決定幫手。

樓主更豁達表示，無論哪裡都有好人和壞人，只要將心比己，在能力範圍內幫助有需要的人便可。

來源：psychotet＠Threads

延伸閱讀：黃金周最美人心！車廂「泰奶災難」港人內地遊客聯手善後：「做啱就撐，唔係要煽動仇恨」