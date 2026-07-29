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港媽靈堂喝罵6歲女只合十送別爺爺 逼講「一路好走」：「講呀！」 網民怒轟：大人要面子怕丟架｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：16:00 2026-07-29 HKT
發佈時間：16:00 2026-07-29 HKT

一位從事殯儀行業的網民，目睹有港媽在靈堂上喝罵6歲女兒，不滿她只是合十送別爺爺，更當眾逼年幼女兒對棺木講「一路好走」，事件引發網民熱議。

逼講「一路好走」 女孩驚懼更說不出口

樓主在Threads上分享這次工作中的見聞，他表示，在一場佛教儀式的瞻仰遺容環節中，一位年約六、七歲的小妹妹，跟隨著家人圍繞棺木。因身高所限，她無法看清躺在裡面的爺爺。儘管如此，小女孩依然「好乖，雙手合十圍住棺木行」。

不過，當媽媽要求她「叫爺爺一路好走」時，或許是出於對死亡的未知與恐懼，小女孩「唔敢講」。這份沉默卻點燃了母親的情緒，她在禮堂內大聲呼喝：「講呀：『我叫你同爺爺講，一路好走呀』」。這突如其來的喝罵，讓本已怯懦的女孩「更加驚，就更加唔敢講」。

樓主在文中感嘆，明白作為子女的傷痛，但「有陣時都要顧及一下小朋友嘅感受」。他指出，在孩子的世界裡，「死亡可能只係瞓着覺，或者去咗另外一個地方旅行」，而「生死教育」是書本上無法學到的一課，需要更多的同理心與引導。

網民熱議：強迫告別只會更尷尬

帖文引起廣大網民的共鳴，紛紛留言表達對小女孩的同情：「登（戥）小妹妹難受！」、「小朋友唔識表達傷痛，所以唔講野。但小朋友都好傷心架。」許多人批評母親的做法，認為「阿媽呢個位真係做得好差」，有網民甚至直言：「呢啲老母真係唔好生」。

不少網民認為，在如此莊重的場合，強迫只會適得其反，樓主也回應指，這種處理方式「只會令到場面更加尷尬」。有網民提出更溫和的做法，例如可以輕聲引導：「我哋依家同一齊同爺爺講聲bye bye......」，或者讓孩子「自己係心入面有咩想同先人講就慢慢講清楚，真係冇必要令佢難堪...」。樓主亦表示認同，強調「小朋友應該要用慢慢教導嘅方式」，若他們感到害怕，就不應再強迫。

網民質疑為面子：媳婦靈堂「做戲」？

有網民亦嘗試理解母親的處境，認為她可能因心情悲傷而情緒不穩，有網民則懷疑該港媽可能希望在夫家親戚面前，急於表現自己有盡到教育責任，以免被指責「唔識教仔」：「佢就係特登喺親戚面前喝佢，目的就係為咗第日啲親戚唔可以話佢無教到女，係個女自己唔生性，唔係佢教個女或者縱容佢喺咁重要同嚴肅嘅場合對爺爺無大無細。」

不過有網民指出，無論背後原因為何，將這種壓迫感直接轉嫁給一個六、七歲、根本「未必知發生緊咩事」的孩子，無疑是最壞的家教示範。

來源：bonleung_＠Threads

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