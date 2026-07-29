熊本7.1級地震｜遊日港女親歷地裂「飛磚撞嘴」 徬徨獨遊遇同鄉「神救援」 網民淚推：香港人守望相助｜Juicy叮

日本熊本縣昨日（28日）發生7.1級強烈地震，多名身在當地的港人透過社交平台Threads發帖，直擊災區恐怖情況，分享生死一線的震撼經歷，引發網民關注。

「死亡係我面前閃過」 港女遇路陷石磚飛上嘴

一名正在熊本旅遊的港女心有餘悸地發帖：「熊本地震令我體會到死亡係我面前閃過嘅體驗」。事發時她正在街上行走，初時「以為下面有地鐵經過」，但瞬間天搖地動，警報大作，她才驚覺是強烈地震。

最恐怖的是，地面突然在她眼前裂開，她形容「腳底啲磚頭飛晒出嚟」，其中一塊石頭更「正正喺我腳底舊石飛上我個嘴同腳度」，令她當場嚇呆，「成個人stone咗完全反應唔到」。

從她上載的現場相片可見，原本平坦的行人路磚塊碎裂，拱起並散落一地，路邊的石牆亦有大片崩塌，亂石堆積，可見當時情況非常驚險。她慶幸自己「好彩冇乜事 未死得」，並成功「避開咗前面跌落嚟嘅石堆」，不禁感嘆「所有運氣用晒喺今日度」。她的手機截圖亦顯示，在地震發生前後均收到由日本氣象廳發出的「緊急地震速報」（Emergency Alert），警告將有強烈搖晃。

帖文一出，大批網民湧入留言為她打氣，紛紛表示「要平平安安」、「好彩人無事」，並提醒她「之後可以仲會有餘震, stay safe!」。有網民亦熱心建議她購買防災用品傍身。多間本港傳媒亦留言希望採訪，但暫未見樓主回覆。

商店街遇強震 港女獲同鄉家庭收留顯溫情

另一名獨遊熊本的港女，則在當地知名景點「上下通商店街」的Donki（驚安之殿堂）四樓遇上地震。她憶述當時「忽然超級搖，完全反應唔到，但係強到完全企唔穩」，最後只能蹲在地上。

徬徨之際，她幸運地遇到一個善良的香港家庭，對方訂了兩間酒店房，得知她隻身一人，而且是即日來回博多和熊本，並無預訂酒店，竟「即刻話可以讓一間房畀我」。這份雪中送炭的溫情讓她極為感動：「個下我感受到愛，唔係自己一個咁孤單」。不少網民亦留言大讚港人守望相助：「好有愛嘅香港家庭啊！願平安。」「好人有好報呀。」

由於交通中斷，她之後焦急發文，詢問是否有港人或台灣人能開車載她回博多，以便趕上翌日離開福岡的航班。從她拍攝現場照片可見，商店街的店舖紛紛掛出「地震により営業休止中」（因地震暫停營業）的告示，餐廳內的餐牌架倒在地上，街上亦拉起封鎖線，市面一片蕭條。有網民關心Donki貨架情況，她回覆指「震完發現跌曬落地下」。

全城停水停電 港人徬徨「唔知去邊度好」

除了遊客，有居住在熊本的港人亦分享災情，他形容地震時「誇張到好似玩緊機動遊戲企都企唔穩」，回家後驚見家中物品散落一地，餘震更嚇得他跑到街上。街上滿是疏散的居民、消防車和救護車，路面亦出現多條裂痕。

更嚴峻的是，他所住的地區「停水停電」，讓他徬徨無助，「唔知去邊度好」。他嘗試到便利店買水，卻發現「便利店都閂咗」，到附近的Aeon Mall亦不准民眾逗留。有網民關心並提醒他預備好食水、糧食和重要物品，他亦感謝大家關心。

網絡互助顯溫情 11人港人家庭求助回福岡

天災無情，人間有愛，一個11人的香港家庭同樣被困熊本，在網上發文求助：「有冇人可以幫幫忙可以搭載到我哋上福岡」。帖文獲大量網民轉發「幫推」，不少人提供其他在日港人的租車或救援資訊，充分體現了「香港人守望相助」的精神。

回憶十年前強震 港人感恩熊本

是次地震亦勾起一名港人發文分享十年前經歷熊本7.3級大地震的回憶，當年他身處22樓，「眼見電線桿一支支傾倒」，在語言不通下幸得當地居民協助，帶他到幼稚園暫避，並提供食水和食物。他憶述最後幸得一位善良的司機以高價車費送他及另外三名港人到福岡。十年後熊本再遇強震，他發文祝願「但願熊本居民能化險為夷 #天佑日本」。

來源：Threads＠janxie._.0209、tyt_1219_、lamk.amint、riverc0809、jennylawlanchi

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